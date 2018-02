Cuba está empeorando la crisis en Venezuela

Con el presidente Donald Trump señalando "las dictaduras comunistas y socialistas en Cuba y Venezuela" en su Informe de Gobierno y el Secretario de Estado Rex Tillerson utilizando su primer viaje a América Latina para reunir apoyo regional contra Venezuela, la administración Trump está señalando claramente su intención de escalar la presión diplomática y económica sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela.No hay otro curso. La intransigencia del régimen de Maduro, su destrucción sistemática de la democracia y su épica negligencia económica están creando no solo una pesadilla humanitaria dentro de Venezuela, sino una crisis migratoria que amenaza la estabilidad de sus vecinos, incluyendo Colombia y las islas caribeñas cercanas.Avanzar en una estrategia de mayores sanciones y presión multilateral es correcto, pero al mismo tiempo la administración Trump no puede desvincular a Venezuela y Cuba, ya que no habrá resolución en Venezuela sin abordar la influencia perniciosa del régimen de Castro para fortalecer el control de Maduro sobre poder y erradicar cualquier oposición interna al colapso del orden democrático.Hoy, la inserción de miles de operativos cubanos en Venezuela está completa. Si bien sigue siendo difícil cuantificar las cifras exactas, de acuerdo con un informe de la Brookings Institution, los operativos de inteligencia cubana y los asesores militares en Venezuela varían de cientos a miles. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, cifra el número en 15 mil, comparándolos a "un ejército de ocupación de Cuba en Venezuela".Ciertamente, no hay nada nuevo en la relación incestuosa Venezuela-Cuba. Lo nuevo es el creciente descaro del régimen de Maduro en la búsqueda de una estrategia de supervivencia intransigente sacada del libro de jugadas de Castro: una dependencia cada vez mayor de la represión para mantener el control, mientras saca al descontento del país. Las huellas dactilares de Cuba están en toda esta tragedia humana.Entonces, ¿qué más puede hacer la administración Trump para responsabilizar a Cuba? Los Estados Unidos ya mantienen un embargo sobre la mayor parte de la actividad comercial con Cuba y la embajada de los Estados Unidos se está ejecutando en un personal esquelético debido a los ataques a la salud de los diplomáticos de los EU. Sin embargo, hay opciones que aumentarían los costos para el régimen de Castro por su papel destructivo en Venezuela, por lo que no ha pagado ningún precio hasta la fecha.Hay muy poco para ser optimista acerca de Venezuela. Algunos lo comparan con un bus fuera de control que necesita bloquearse antes de que se pueda hacer algo. Pero eso es una abdicación de la responsabilidad de quienes están en condiciones de evitar tal tragedia y un perjuicio para el pueblo venezolano. Además, habrá quienes afirman que Estados Unidos no tiene autoridad moral para actuar en la prevención de la destrucción de Venezuela. Sin embargo, es muy probable que no muchos de ellos vivan allí.

