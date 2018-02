Limitemos con el ejemplo, uso de celulares a menores

Como maestra de jóvenes estudiantes con poca capacidad de atención, retrocedo cuando veo bebés y niños pequeños jugando en los teléfonos o tabletas de sus padres. Mi instinto es sacar el artilugio de las manos del niño como si fuera un animal salvaje.En realidad, los teléfonos y las tabletas también deben ser retirados de las manos de papá y mamá.Brandon McDaniel, profesor asistente de desarrollo humano y ciencias de la familia en la Universidad Estatal de Illinois, publicó recientemente los resultados de un estudio de 170 hogares con dos padres que muestran que las madres y los padres usaron su tecnología para permitirles distraerse de su niños.McDaniel acuñó el término "technoference" -que incluye mensajes de texto y notificaciones durante las comidas, el tiempo de juego u otras actividades de rutina- y descubrió que incluso cantidades bajas de este se asocian con niveles más altos de problemas de conducta en los hijos de los encuestados. Esto tiene todo el sentido del mundo."Cuando sentimos ... que alguien realmente no nos está prestando tanta atención como nos gustaría, podemos sentirnos un poco molestos o un poco frustrados con la situación", dijo McDaniel a Child Trends, una organización de investigación sin fines de lucro. "Pero si piensas en los niños, no tienen los mismos tipos de habilidades de regulación, las mismas formas de controlar sus emociones; (supusimos) que influirían en el comportamiento de los niños".El comportamiento es una cosa, aunque es algo muy importante que tiene consecuencias en cascada para la capacidad de los niños de regular sus cuerpos y emociones en el entorno escolar. Pero los impactos cognitivos reales de la interferencia tecnológica en las mentes de los niños son aún más escalofriantes.Otro estudio nuevo realizado por psicólogos infantiles sugiere que las interrupciones repentinas de un teléfono celular por parte de un padre podrían afectar negativamente las habilidades del lenguaje de un niño al detener tareas importantes de comunicación muertas en sus pistas.Kathy Hirsh-Pasek, profesora de psicología en la Universidad de Temple, descubrió que los niños pequeños no pueden aprender de sus cuidadores cuando sus interacciones son interrumpidas por llamadas telefónicas u otras intrusiones de teléfonos inteligentes. También señala los crecientes efectos negativos de desviar la atención de un niño que se centra en una interacción crucial del lenguaje, como aprender una nueva palabra, con un cuidador."Al principio los niños piensan que es intrascendente, al principio creen que mamá seguramente continuará la conversación con ellos", dijo Hirsh-Pasek en una entrevista en video relacionada con Child Trends. "Y luego descubren que mamá está distraída; ... y cuando descubren de verdad que ha sido cortada, que esa conversación de ida y vuelta ya no es fluida, empiezan a molestarse un poco". Buscarán en otra parte o intentarán llamar la atención de la madre, y perderán por completo la interacción en el momento.Notablemente, el efecto de matar un momento de enseñanza no se ve cuando hay una interrupción para ambas partes, como cuando suena inesperadamente un timbre o un perro ladra, dijo Hirsh-Pasek. "Es cuando una persona rompe (la interacción), cuando una persona viola la expectativa (de comunicación focalizada), entonces es más difícil hacer que todos vuelvan a entrar".¿No lo creas? Vaya a cualquier restaurante familiar y observe cuánto tiempo pasan los adultos ignorando por completo a su hijo a favor de su teléfono, o cuántas veces las conversaciones golpean una pared de ladrillo cuando suena un mensaje de texto.Las escuelas no son diferentes.La violación del espacio de aprendizaje sagrado de la escuela solía ocurrir solo en grados posteriores cuando los estudiantes llevaban sus teléfonos a las aulas. Pero cada vez más es una distracción universal. Incluso en los grados inferiores, donde los estudiantes no tienen sus propios dispositivos personales, los teléfonos de los profesores suenan, zumban y suenan durante las clases, el trabajo en grupos pequeños y la tutoría individual, lo que despoja a los estudiantes y profesores de un enfoque precioso.Los expertos dicen que los niños no pueden aprender mucho sin las conexiones sociales humanas y sugieren una solución simple que parece ser extremadamente difícil de adoptar para los adultos: guarde los dispositivos electrónicos cuando esté con niños que dependen de usted para comunicarse, afectos e innumerables habilidades interpersonales.