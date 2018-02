La economía favoreció a Trump... hasta ahora

A medida que se acercan las elecciones primarias partidistas, hay una lucha aguda que divide a los votantes de EU.Se trata de la visión optimista del público sobre la economía durante el primer año de la presidencia de Donald Trump y la visión pesimista al mismo tiempo del propio Trump. El contraste es sorprendente.Las encuestas muestran una abrumadora satisfacción con el estado de la economía, la mayor cantidad desde los últimos tres años del gobierno del presidente Bill Clinton y los primeros meses de la presidencia de George W. Bush.La confianza de los inversores y los consumidores está viento en popa. En enero, el promedio industrial Dow Jones y el índice S & P 500 subieron un 5 por ciento. La semana pasada, Conference Board informó que la confianza del consumidor se acercaba a un máximo de 17 años.Al mismo tiempo, ningún presidente ha tenido calificaciones de aprobación de personal y popularidad tan bajas como las de Trump después de un año en el cargo.Las encuestas muestran que es menos admirado personalmente en la misma etapa de su presidencia que sus dos predecesores de la Casa Blanca, Barack Obama y George W. Bush. Sus calificaciones personales en las encuestas también son inferiores a las del vicepresidente Joe Biden y Mitt Romney, nominado a la presidencia republicana en 2012.Las calificaciones de Trump mejoraron un poco la semana pasada después de su discurso sobre el Estado de la Unión el martes. Fue un animador eficaz para los recortes de impuestos promulgados en enero, a los que acreditó para mejorar la economía.Como siempre sucedió con Trump, los hechos fueron una baja: su afirmación de que la economía ha agregado 200 mil empleos al mes desde que su elección fue un 17 por ciento demasiado alta, con un número real inferior al creado en el mismo período en el último año de Obama. La economía sumó 200 mil empleos en enero, informó el viernes el Departamento de Trabajo. El recorte de impuestos puede haber jugado un papel, pero no fue, en contra de su jactancia, en cualquier lugar cerca de la más grande de la historia.Está lejos de ser el primer presidente en hacer declaraciones falsas o exageraciones en su primer Informe de Gobierno y en muchos otros lugares. Al promocionar la Ley del Cuidado de Salud a Asequible, por ejemplo, Obama reclamó docenas de veces que "si le gusta su plan de atención médica, puede quedárselo". Eso fue falso Pero no hay dudas sobre el respeto básico de Obama por la verdad.Por el contrario, ningún presidente ha mentido tan a menudo, tan flagrante y casualmente como Trump. Parece creer que si repites una falsedad lo suficiente, mucha gente llegará a creerlo.Esa puede ser una fortaleza política. Muchos republicanos piensan en Trump como un súper vendedor, un P.T. Barnum de presidentes. Y la creciente confianza del público en la economía le da a la gente una razón para hacer oídos abiertos a los reclamos exagerados de Trump.Los partidarios del presidente argumentan que más de estos votantes se darán la vuelta. "Se necesita tiempo para que las personas sientan las buenas noticias en la economía", dijo Andrew Surabian, un protegido del ex estratega de Trump Steve Bannon y asesor principal de la Gran Alianza Americana Pro-Trump. "Con el tiempo, lo que está haciendo tendrá pleno efecto".Los demócratas tienden a estar en desacuerdo. La economía, sostienen, ha sido fuerte desde que Trump asumió el cargo, incluso durante los períodos en que la popularidad de Trump estaba disminuyendo. Las ventajas políticas de los recortes fiscales están sobrevaloradas, sostienen, mientras que los peligros políticos de los recortes en la Seguridad Social y Medicare son reales.Están apostando a que la mayoría de los votantes fuera de la base leal de Trump no se entusiasmará con sus tácticas polarizadoras y sus pronunciamientos públicos mezquinos.Por supuesto, la economía no es lo único que finalmente determinará cómo los estadounidenses vienen a ver a Trump. Una crisis en el extranjero o el resultado de un abogado especial La investigación de Robert Mueller sobre posibles vínculos con la interferencia rusa en la campaña de EU. También podría tener un fuerte impacto.Y no olvidemos que los presidentes tienen mucha menos influencia en los altibajos económicos de lo que muchas personas tienden a pensar. Ninguna Casa Blanca ha controlado el ciclo comercial. La larga recuperación de la crisis financiera de 2008 no puede continuar para siempre."Cuando la gente está feliz y confiada, sucede algo malo", advirtió el multimillonario de capital privado David Rubenstein en el Foro Económico Mundial el mes pasado en Davos, Suiza.Si ese "algo malo" sucede con Trump en la Casa Blanca, es cuando el disgusto del público por su personalidad lo golpeará más duramente. A diferencia de algunos presidentes anteriores, no habrá una red de seguridad para atrapar la caída de Trump.