La guerra del Presidente y su partido contra la justicia

El presidente Donald Trump está utilizando dos estrategias militares para derrotar a los Demócratas y la investigación de Rusia: operaciones psicológicas y una política de aniquilación total. Una prueba más de que la política es una forma de guerra.Cuando Trump ataca en Twitter contra la investigación del abogado especial Robert Mueller, cuando impugna a los Demócratas, el Departamento de Justicia y el FBI, el presidente no solo se está desahogando. Está atacando los motivos de sus acusadores y denigrando a los investigadores.Para cuando Trump termine con esta batalla, espera que la credibilidad de sus enemigos percibidos parezca tan empañada que no sobrevivirán las conclusiones basadas en hechos relacionadas con la investigación. Solo habrá opiniones políticas. Toda objetividad será destruida.No creemos que funcione así. Las instituciones de la democracia estadounidense son más fuertes que un presidente ruidoso.Trump cree que podrá reclamar la victoria sobre la investigación de Rusia y seguir adelante. El presidente fue transparente sobre su objetivo en un tweet el viernes por la mañana, mientras Washington esperaba la publicación de un memorando del comité de inteligencia que asalta la investigación: "Los principales líderes e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que hubiera sido impensable hace poco tiempo. Rank & File son excelentes personas".Tenga en cuenta que cuando Trump trató de acabar con Justice, su tweet intentó evitar el daño colateral al no degradar la integridad de todos los agentes del FBI. El sindicato que representaba a esos agentes, sin embargo, ya había tomado partido contra Trump al decir que apoyaba al director del FBI, Christopher Wray, quien no quería que se divulgara el memo.El temor que se apodera de muchos acerca de las tácticas de Trump es que sus fanfarronadas y acoso amenazan las instituciones democráticas. Desde los primeros días de su candidatura, el comportamiento no presidencial de Trump ha dividido al país. Sus seguidores ven a un outlier designado superando la disfunción de Washington. Sus detractores ven a un dictador en entrenamiento.Lo que vemos es un presidente que se vuelve negativo cuando le conviene, que a menudo es. Él puede ser malo, irrespetuoso, confabulador y tonto. Sin embargo, él también puede hacer que el trabajo de la gente se haga. Muchos republicanos y demócratas en Washington se comportan de la misma manera. Ellos son luchadores. Sus motivos no son siempre puros. La mayor diferencia práctica (no estilística) entre Trump en 2018 y un practicante pasado como, por ejemplo, Lyndon Johnson es que Johnson no tuiteó todos sus impulsos.Y así, a la nota, escrita por asistentes del representante Devin Nunes, republicano de California, un partidario de Trump que preside el comité de inteligencia de la Cámara. El presidente quería que se publicara el memorando porque creía que revelaría que el FBI tenía un sesgo anti Trump al iniciar una investigación de los funcionarios de campaña de Trump. Trump cree que la nota es exculpatoria.Sus críticos dicen que es una distracción compilada selectivamente. Algunos funcionarios han advertido que la publicación de la nota dañaría la seguridad nacional. Con cada ataque a los motivos de otra persona, alguna institución estadounidense es atacada.Mientras tanto, lejos de la luz brillante de la política, la investigación de Mueller continúa. Hay mucho que aprender sobre el escándalo de Rusia. Sí, las fuerzas de Vladimir Putin intentaron inmiscuirse en las elecciones de 2016. Pero, ¿hubo colusión entre los rusos y la campaña de Trump? ¿O es eso una patraña? ¿Trump ha intentado obstruir la justicia? Como asesor especial, Mueller tiene el tiempo y el espacio para llevar a cabo una investigación exhaustiva.Tenemos fe en la integridad de esa investigación. También tenemos fe en la democracia estadounidense, que limita el impacto de la política mediante la separación de los poderes del gobierno. Sí, estamos intrigados por la perspectiva de los memorandos que nos acercarán a las verdades subyacentes. Pero cualquier nota no es prueba de nada, excepto que la guerra por la presidencia de Trump continúa.Sobre todo, estamos ansiosos por que el ruido se apague, y que Robert Mueller termine su trabajo.