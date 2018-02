El memo de Nunes, una maniobra de distracción

El ya tristemente célebre “memorando de Nunes” no hace nada para desacreditar la investigación de Rusia, que fue el objetivo obvio del presidente Donald Trump al autorizar su publicación el viernes. También hace poco para mostrar el abuso de la ley de vigilancia, que fue el pretexto en el que los líderes de la Cámara justificaron su divulgación.El memorándum argumenta que el FBI pudo haber abusado de la autoridad especial de espionaje bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), obteniendo una orden para vigilar al ex asesor de Trump Carter Page utilizando información del controvertido expediente Steele, una colección de alegatos sobre Trump y su círculo reunidos por un ex agente de inteligencia británico con fondos de los demócratas. La nota afirma que el FBI no reveló la procedencia completa del expediente en su solicitud de una orden de FISA, lo que sugiere que la orden contra Page y, por lo tanto, tal vez, las primeras etapas de la investigación de Rusia estaba contaminada.Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido que el memorando ofrece una imagen sesgada e inexacta. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado con acceso de alto nivel y mucha más credibilidad que los que están detrás del memorando, insistió el viernes en que los “documentos subyacentes” en los que se basa el memorando “simplemente no apoyar sus conclusiones”.Pero incluso en sus propios términos, el memorando del representante federal republicano de California, Devin Nunes, hace más por refutar que apoyar la narrativa de corrupción del FBI de que el presidente está dando vueltas. Considere estas cuatro admisiones condenatorias:En primer lugar, establece que la información por separado sobre un asesor diferente de Trump, George Papadopoulos, “desencadenó la apertura de una operación de contrainteligencia del FBI”. En otras palabras, no fue el dossier financiado por los demócratas ni la orden judicial contra Page lo que llevó a la investigación de Rusia. En cambio, el memo revela que existían motivos preexistentes para investigar, en base a información sobre un asociado de Trump diferente. Entonces, el presidente no puede interpretar este memorando como una prueba de que la investigación de Rusia comenzó de forma corrupta.En segundo lugar, indica que el Departamento de Justicia solicitó su orden contra Page en octubre de 2016, después de que Page abandonara la campaña de Trump. Entonces la campaña del presidente no era el objetivo deseado.En tercer lugar, señala que “el FBI y el Departamento de Justicia obtuvieron una orden de FISA inicial dirigida a Carter Page y tres renovaciones de FISA”, y que “cada renovación requiere un hallazgo separado de causa probable”. La corte no habría hecho esas conclusiones separadas o concedido renovaciones sin evidencia de que la vigilancia estaba produciendo información valiosa de que Page puede haber estado actuando como un agente de una potencia extranjera.En cuarto lugar, el memorándum indica que entre quienes firmaron las solicitudes de renovación estaban Dana Boente, a quien Trump llamó para dirigir temporalmente el Departamento de Justicia después de despedir a la fiscal general en funciones Sally Yates, y Rod Rosenstein, a quien Trump eligió para ser el fiscal general adjunto. Para que la narrativa de la conspiración contenga algo de agua, uno debería creer que los funcionarios designados por un presidente republicano, incluido uno confirmado por un Senado republicano, eran parte de un plan para derrocar al mismo presidente republicano.El memo no ofrece evidencia de que las alegaciones del dossier sobre Page estaban equivocadas. De hecho, Page mismo confirmó una gran cantidad del material del expediente sobre sí mismo en un testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, admitiendo haber tenido contacto extenso con funcionarios rusos durante un viaje a Moscú en julio del 2016.El memorando de Nunes ha resultado ser una distracción gigante y dañina. Poco después de su lanzamiento, el senador John McCain, republicano de Arizona, le recordó al país lo que realmente está en juego.“En el 2016, el gobierno ruso se involucró en un complot elaborado para interferir en las elecciones estadounidenses y socavar nuestra democracia”, dijo McCain. “Los últimos ataques contra el FBI y el Departamento de Justicia no sirven a intereses estadounidenses, ni partidos, ni presidentes, sólo el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios electos de nuestra nación, incluido el presidente, deben dejar de mirar esta investigación a través de la lente deformada de la política y la manufactura de espectáculos partidistas. Si seguimos socavando nuestro propio estado de derecho, estamos haciendo el trabajo de Putin para él”.