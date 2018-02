El memo del FBI, parapeto para los republicanos

“Cuando estás atacando agentes del FBI porque estás bajo investigación criminal, estás perdiendo”.Esa fue la portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders tuiteando el 3 de noviembre de 2016. En aquel entonces, los demócratas se quejaban del FBI: la oficina había publicado una carta 11 días antes de las elecciones anunciando que estaba reabriendo su investigación de Hillary Clinton basado en correos electrónicos encontrados en la computadora portátil del ex congresista de Nueva York Anthony Wiener. Nate Silver concluyó más tarde, “Hillary Clinton probablemente sería la presidenta si el director del FBI James Comey no hubiera enviado una carta al Congreso el 28 de octubre”.Ahora Trump y sus seguidores más fervientes están atacando al FBI por su tendencia anti Trump. El viernes, Trump tuiteó: “Los principales líderes e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo a favor de los demócratas y en contra de los republicanos”. Entonces, los principales líderes del Departamento de Justicia y el FBI, todos designados por Trump, todos republicanos, ¿están predispuestos contra los republicanos?Esta afirmación es tan convincente como la de Trump de que su discurso sobre el Estado de la Unión fue el más visto en la historia. Los republicanos (y los trols rusos) habían depositado sus esperanzas en el congresista republicano Devin Nunes, de California, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, para entregar los bienes. Pero su nota de cuatro páginas fue tan decepcionante que dejó a todos preguntándose: ¿Dónde está la carne?Nunes impugnó los motivos del ex espía británico Christopher Steele sin realmente contradecir nada de lo que informó, y confirmó que el expediente Steele no era la razón por la que el FBI comenzó a investigar la campaña de Trump, como los partidarios de Trump habían estado reclamando.El memorándum de Nunes es sólo el último intento fallido de encontrar pruebas de un sesgo anti Trump en el FBI. Hace unas semanas, los partidarios de Trump se aferraron a algunos mensajes de texto críticos sobre el presidente escritos por el agente Peter Strzok. Trump incluso dijo que los textos eran evidencia de “traición”. Resulta que, según el Wall Street Journal, “los textos críticos del Sr. Trump representan una fracción de los aproximadamente 7 mil mensajes, que se extienden a lo largo de 384 páginas y no muestran evidencia de conspiración contra el Sr. Trump”. Lejos de ser un conspirador anti Trump, Strzok escribió el borrador inicial de la carta Comey de octubre de 2016 que ayudó a hundir la campaña de Clinton.Nada de esto remotamente respalda las demandas hiperbólicas de los partidarios de Trump que quieren que los líderes del Departamento de Justicia y el FBI sean “tomados por las buenas”. Si alguien está violando la ley aquí, es Trump con su intento de obstrucción a la justicia.Pero, por muy engañoso que pueda ser el ataque al FBI, hay buenas razones para temer que esté resonando con la única audiencia que le importa a Trump. Si el consejero especial Robert Mueller presenta un mordaz informe sobre el presidente y si los demócratas ganan la Cámara en noviembre, es casi seguro que la Cámara votará por el juicio político. Pero se necesitan 67 votos en el Senado para destituir a un presidente.El caso contra el FBI que está siendo montado por Trump y sus secuaces no está diseñado para convencer a los observadores desapasionados. Se supone que sólo debe dar la cobertura más fina a los verdaderos creyentes, y al menos a 34 senadores, para hacer lo que están predispuestos a hacer de todos modos, es decir, proteger al presidente cueste lo que cueste.El memo de Nunes es una versión moderna de la anulación del jurado que O.J. El equipo legal de Simpson trató de inspirar. Johnnie Cochran y compañía hicieron una elaborada teoría de conspiración sobre cómo el Departamento de Policía de Los Ángeles supuestamente enmarcó a su cliente. Fueron ayudados por pequeños errores de procedimiento en el manejo de pruebas y por comentarios racistas previos de uno de los detectives, así como Trump es ayudado por errores menores del FBI como los textos de Strzok y la supuesta falta de alertar a un juez sobre el financiamiento del Partido Demócrata de Steele.No les importa a los acólitos del presidente que el caso de una conspiración anti Trump sea tan endeble. Simplemente están buscando una excusa para exonerarlo, la evidencia sea condenada.Lamentablemente, Sarah Huckabee Sanders puede haber estado equivocada: atacar al FBI podría resultar una estrategia ganadora (si no reprensible) para Trump.

