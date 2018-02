Las víctimas inventadas del presidente

Hasta que apareció Donald Trump, simplemente no tenía idea de qué tantos de mis conciudadanos estadounidenses la tenían tan difícil.Esa es una de las conclusiones del mensaje económico del presidente Trump, que ha pasado de fruncir el ceño a una sonrisa y luego volver a fruncir el ceño.Primero, Trump fue elegido al convencer a los estadounidenses de que estaban en malas condiciones y que, debido a acuerdos comerciales, pérdida de empleos, caída de salarios, inmigración excesiva y otras aflicciones, estaban heridos y sin esperanza. Luego, después de un año en el cargo, el presidente usó el Informe de Gobierno para enumerar las formas en que los estadounidenses están mejor ahora que antes de asumir el cargo. Sin embargo, en el mismo discurso, cuando expuso sus planes para los próximos años, Trump volvió a su estado de ánimo sombrío anterior mientras hablaba de cómo el gobierno debería acudir en su rescate porque “los estadounidenses también son soñadores”.Esto es lo malo que ha sido en este país: los ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos parecen envidiar a los inmigrantes ilegales por tener vidas que parecen mucho más fáciles que las suyas. De hecho, el césped es mucho más verde en el lado de los inmigrantes de la valla que los estadounidenses quieren en la acción y una parte de la atención. Y, para conseguirlo, no dudarán en elegir un apodo genial.Considere las narrativas falsas y maliciosas que los políticos presentan sobre aquellos que no tienen sus documentos en orden. Supuestamente, estas personas no tienen que seguir las reglas, ya sea cuando entran al país ilegalmente o una vez que llegan aquí si buscan “refugio”. O bien no trabajan, reciben asistencia social y reciben montones de regalos, o aceptan empleos de los trabajadoresestadounidenses, no pagan impuestos y roban lo que necesitan porque, como todos los extranjeros, son propensos a cometer crímenes.Los demócratas pintan a los inmigrantes ilegales como niños indefensos que son totalmente dependientes de los liberales y del gobierno por un golpe al “sueño americano”. Los republicanos los describen como parásitos y depredadores que toman lo que necesitan de los nativos supuestamente mejor educados y más hábiles.De cualquier manera, nos dicen, los inmigrantes ilegales viven en Easy Street mientras que los estadounidenses nativos se arrastran estoicamente al trabajo todos los días.Claro, tenemos una educación gratuita. Pero estamos atrapados en escuelas públicas mediocres sin el lujo de un comprobante que nos permita transferir a nuestros hijos a una escuela privada de élite a expensas de los contribuyentes.Claro, para aquellos interesados en la educación superior, hay opciones asequibles y ayuda financiera disponible. Pero no siempre podemos ingresar a la universidad que elijamos, especialmente si debemos superar la “discriminación inversa” porque somos blancos.Claro, hay muchos trabajos y letreros de “Ayuda solicitada” por lo que el ojo puede ver. Pero tenemos que competir por nuestro empleo, incluso contra los inmigrantes indocumentados.Y seguro, vivimos en una república constitucional donde la gente es lo primero, y eso es algo por lo que mucha gente de todo el mundo lucharía. Pero nos enojamos de vez en cuando con los funcionarios electos y frustrados con nuestro gobierno.¿Es esto realmente tan malo como se pone, amigos? Porque, debo decir, en comparación con lo que la gente en otras partes del mundo tiene que pasar todos los días sólo para tener elementos esenciales como agua, comida y refugio, los desafíos que los estadounidenses enfrentan parecen ser problemas relacionados con el champán.Además, este país ofrece el poder de la redención y la renovación. A diferencia de muchos otros lugares, puedes nacer en la pobreza, pero eso no significa que la pobreza nazca en ti. Si no puede encontrar un trabajo, puede mudarse. Si pierde un trabajo, puede comenzar un negocio. Si su empresa falla, puede comenzar otra.Seamos sinceros. Los estadounidenses están mimados, y tomamos muchas cosas por hecho. En la parte superior de la lista están la libertad y la oportunidad. Deberíamos ser menos resentidos y más agradecidos.Trump debería decirlo, en lugar de presionar constantemente la narración de que los estadounidenses están siendo estafados por la inmigración indocumentada.