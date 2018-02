¿Qué pasa con las declaraciones de impuestos de Trump?

¿Seriamente? ¿Eso es todo lo que tienen?El memo de cuatro páginas que prometía revelar el mayor escándalo político en una generación finalmente ha sido lanzado. A pesar de la exageración previa al juego, la nota se parece menos a la siguiente Watergate y más a la siguiente “declaración de encubrimiento”, el pseudoescándalo de 2017 que alegó, erróneamente, que los funcionarios de la administración Obama habían manejado mal la información clasificada.Ese revoltijo fue orquestado, casualmente, por el Representante Devin Nunes, el Republicano de California que encabeza el Comité de Inteligencia de la Cámara y cuyo personal preparó el documento publicado el viernes.El memo se abre oscuramente, lo que plantea “preocupaciones con la legitimidad y legalidad” del Departamento de Justicia y FBI. interacciones con el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. ¿De qué tipo de ilegalidad están hablando? La nota no dice.Su afirmación central parece ser que los investigadores que buscaron y recibieron una orden del tribunal de inteligencia para vigilar al asesor de campaña de Trump, Carter Page, engañaron al tribunal al no revelar la evidencia sesgada en la que confiaban. Primero, incluyeron en su solicitud de autorización un dossier preparado por Christopher Steele, un ex espía británico, sin decirle al tribunal que la investigación del Sr. Steele fue parcialmente financiada por la campaña de Clinton. En segundo lugar, no revelaron que el Sr. Steele le había dicho a un funcionario del Departamento de Justicia que “estaba desesperado porque Donald Trump no fuera elegido y le apasionaba no ser presidente”.La nota también señala que Andrew McCabe, el subdirector de la FBI quien renunció esta semana, testificó ante el Comité de Inteligencia en diciembre que los investigadores no habrían buscado la orden sin la información contenida en el dossier.Esta es toda la información potencialmente interesante. ¿Qué tan significativo es en contexto? Para empezar, ¿en qué otra evidencia se basó el tribunal de inteligencia para encontrar una causa probable para emitir la orden? La nota no dice. ¿Qué pasa con los fundamentos de la corte para emitir tres extensiones separadas, cada una de las cuales requiere que los investigadores presenten nuevas pruebas más allá del expediente? La nota no dice. ¿Se encontró que alguna información importante en el expediente era inexacta? La nota no dice. ¿El tribunal asumió parcialidad por parte del Sr. Steele o los financiadores de su investigación, como lo hacen los tribunales regularmente cuando consideran pruebas que respaldan una solicitud de una orden judicial? La nota no dice.¿Sabes qué ayudaría a responder preguntas como estas? Aún más transparencia. Sería útil, por ejemplo, si pudiéramos ver toda la evidencia de respaldo en la aplicación de la orden, con las redacciones necesarias, por supuesto, para proteger las fuentes y los métodos. También sería útil el memorando de respuesta de 10 páginas preparado por el representante Adam Schiff, el demócrata de mayor rango del comité, quien, a diferencia del Sr. Nunes, ha visto realmente la inteligencia subyacente en la solicitud. (Según se informa, la nota de respuesta explica, entre otras cosas, que los investigadores de hecho le dijeron al tribunal que el expediente estaba motivado políticamente).Seguramente el Sr. Nunes, el presidente de la Cámara Paul Ryan y los otros republicanos que, en los días previos a la publicación del memorando, expresaron un nuevo entusiasmo por la transparencia en el gobierno, apoyarían la publicación de esta información, ¿no es así? La transparencia en el gobierno es el alma de una democracia, después de todo, el baluarte contra los abusos de poder por parte de los funcionarios públicos. Como dijo el martes el Sr. Ryan al defender la decisión de la Cámara de publicar el memorando, “la transparencia puede reinar supremamente”.Dado que los republicanos están ahora a bordo con mayor transparencia, sin duda presionarán al presidente Trump para que libere sus declaraciones de impuestos, como lo han hecho todos los candidatos presidenciales de los principales partidos durante las últimas cuatro décadas, ¿no es así?¿Qué hay de los registros de visitantes de la Casa Blanca, que la administración Trump comenzó a esconderse del público el año pasado? O, por ejemplo, los nombres de todos los gobiernos y funcionarios extranjeros que se han quedado, por su propia cuenta o a expensas de los contribuyentes estadounidenses, en el hotel del Sr. Trump en Washington, en su resort Mar-a-Lago en Florida o en sus campos de golf y su otros negocios desde que se convirtió en presidente? ¿O los nombres de todos los negocios extranjeros con los que la Organización Trump tiene una relación financiera, especialmente en países donde Estados Unidos tiene intereses sensibles en política exterior, como China, India, Rusia, Turquía o Arabia Saudita?Y, por supuesto, los estadounidenses deberían tener plena confianza ahora que los republicanos en el Congreso exigirán total transparencia a todos los miembros de la campaña presidencial, el equipo de transición y la administración al describir sus tratos con representantes de un poder extranjero que intentó cambiar nuestras elecciones, así como del abogado especial que está investigando esos esfuerzos.El partido que exigió la publicación de los correos electrónicos de Hillary Clinton como plataforma central de la campaña presidencial de 2016 debe respaldar todo esto y más, ¿no?