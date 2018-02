Por qué voté para lanzar el memo de Nunes

En 1885, Woodrow Wilson escribió en su tratado “Congressional Government: A Study in American Politics” que “la función informadora del Congreso debería preferirse incluso a su función legislativa”.Voté para publicar el memorando de Nunes porque, como Wilson, creo que el deber de informar al público estadounidense es una de mis mayores responsabilidades como representante electo en nuestra república democrática. Esto está de acuerdo con la Ley de Reorganización Legislativa de 1946, que ordenó a los comités de la Cámara y el Senado a “ejercer una vigilancia continua” sobre los programas de la rama ejecutiva. Además, de acuerdo con las reglas de la Cámara, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara, en el que trabajo, puede divulgar públicamente cualquier información en su poder después de una determinación del comité de que el interés público se cumpliría con dicha divulgación.Pasé cerca de una década como oficial encubierto en la CIA y he pasado la mayor parte de mi vida adulta recopilando información y protegiendo fuentes y métodos. Es mi trabajo conocer la diferencia entre información e inteligencia. Como resultado, algunos me han preguntado cómo podría votar para hacer pública la información clasificada. Mi respuesta es simple: no toda la información clasificada tiene implicaciones de seguridad nacional. Si lo hace, debe ser retenido. Pero como dijo una vez David Garrow, historiador ganador del Premio Pulitzer, “el hecho de que lo vea en un documento de alto secreto, simplemente porque alguien se lo dijo al FBI, no significa que todo sea exacto”.La información clasificada incluye mucho más que los “secretos” reales adquiridos. Incluye cómo fueron adquiridos y el proceso mediante el cual se realizó los análisis relacionados. Los profesionales se refieren a las etapas del ciclo de inteligencia como recopilación, procesamiento, análisis e intercambio de información. En la mayoría de los casos, las implicaciones y la importancia de las piezas de información en bruto que se encuentran en los materiales clasificados se revisan y se investigan para evitar que se consideren creíbles las cuentas sensacionalistas y sin fundamento. Este proceso también debe identificar informes circulares, que es cuando una información parece provenir de múltiples fuentes, pero de hecho proviene de una sola fuente, aunque se ofrece a través de diferentes canales. En asuntos tratados en el memorando de Nunes, no estoy seguro de que se haya llevado a cabo una investigación adecuada, y creo que el pueblo estadounidense debería tener la capacidad de decidir por sí mismo.Como la principal agencia de aplicación de la ley del país, se espera que el FBI mantenga los más altos niveles de profesionalismo y excelencia. He tenido el honor de trabajar codo a codo con verdaderos patriotas estadounidenses en el FBI que han realizado tremendos sacrificios por nuestro país. No cabe duda de que hemos sido libres de otro ataque de la magnitud del ocurrido el 11 de septiembre de 2001, debido a los hombres y mujeres en nuestros servicios de inteligencia, fuerzas armadas, cuerpo diplomático y agencias federales de aplicación de la ley, especialmente el FBI.Sin embargo, si el FBI solicita una orden de una corte federal para vigilar a un ciudadano estadounidense, tiene la obligación de que cada ciudadano no use información que el entonces director del FBI consideró “flagrante y no verificada”, o información extraída de circular informes y rumores.Mi voto para publicar el memorando no se trata de desacreditar la investigación del abogado especial sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. No se trataba de degradar a los hombres y mujeres trabajadores que sirven en el FBI. Más bien, apoyé la publicación porque no estoy de acuerdo con que se violen las libertades civiles de un ciudadano estadounidense sobre la base de información no verificada que se disfraza de inteligencia.El Comité de Inteligencia también votó esta semana sobre si lanzar la respuesta minoritaria. Esta nota secundaria incluía muchas referencias que afectarían la actividad de inteligencia existente. He votado en contra de la publicación de la respuesta de la minoría hasta que se realicen revisiones para garantizar que no ponga en peligro la seguridad nacional.Permítanme ser claro, la investigación del abogado especial Robert S. Mueller III debe continuar para garantizar que nuestra democracia no se vea comprometida por la interferencia rusa.Sin embargo, independientemente de la investigación de Mueller, todos los estadounidenses deben comprender las implicaciones de las medidas tomadas por los líderes de nuestras agencias federales de aplicación de la ley y su impacto en nuestra ciudadanía. Entiendo la denuncia pública sin precedentes del Departamento de Justicia y el FBI de la posible publicación del memorando, porque no quieren ver un precedente establecido por el cual el Congreso ejerza con firmeza su función de informar.Pero es el derecho de nuestros ciudadanos exigir que los hombres y mujeres que envían a Washington los mantengan informados, especialmente durante tiempos problemáticos y polémicos. Mi voto para lanzar esta nota hizo exactamente eso. (Will Hurd, un republicano de Texas, es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara).