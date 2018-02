Progresa EU a pesar de Donald

Cuando consideras que el presidente de Estados Unidos se alió con un poder extranjero que se inmiscuyó en la elección estadounidense; que ha atacado repetidamente a las cortes del país y sus agencias de seguridad e inteligencia, que ha defendido a neonazis y que le pagó a una estrella de porno por mantener secreto un amorío, es difícil creer que el estado de la Unión Americana es fuerte.Y aun así es definitivamente fuerte, como dijo Donald Trump el martes. Pero no lo es por todas las razones que él proclamó ni por las maneras en las que destacó la fortaleza.Cada presidente ha usado su discurso del estado de la unión, su informe de gobierno anual, para ofrecer su versión publicitaria de la narrativa nacional; no se puede culpar a Trump de dar su propia interpretación particularmente osada. Pero no pudo mantener el tono optimista que se prometió tendría y se sumió de nuevo en invocaciones falsas de una amenaza inmigrante al acecho y del riesgo de terrorismo interno para dar cabida a sus ideas nativistas.Trump sí estuvo en lo correcto al destacar la fortaleza continua de la recuperación económica estadounidense, al señalar que la tasa de desempleo sigue diminuyendo y que algunos empresarios han aumentado los salarios. Eso está muy bien, pero realmente significa que Trump, hasta el momento, no ha hecho nada para descarrilar la lenta y constante recuperación que inició hace nueve años cuando Barack Obama era presidente. Si el crecimiento continúa o se acelera con Trump, entonces ameritará el reconocimiento respectivo, como ya lo merecen Obama y la Reserva Federal.Trump también tuvo razón cuando observó que las valuaciones de la Bolsa ha alcanzado cumbres impresionantes. Eso también empezó ya hace varios años, aunque él sí merece algo de crédito. Su gobierno y la reforma fiscal que firmó han sido muy buenos para los inversores, aunque esos regalos para estos son cobros para generaciones futuras a modo de deudas.Trump, asimismo, estuvo bien en recalcar la degradación del Estado Islámico –que, de nuevo, es resultado de una continuidad sabia respecto a la política del gobierno estadounidense previo– y por aumentar las sanciones a Corea del Norte. Eso marca un progreso, por más que preferiríamos que se diera sin que quiera presumir el tamaño de su botón nuclear.Y a Trump no se le puede culpar por todos los males en el país. Pero, después de un año en el cargo, sí se le puede exigir que rinda cuentas, al igual que a un liderazgo legislativo cínico e ineficaz, por empeorarlos.Pese a que prometió un plan de infraestructura de un billón de dólares hace un año, un plan fantasma que el martes dijo ahora será de 1.5 trillones de dólares, no ha hecho nada por mejorar puentes oxidados o líneas ferroviarias deshechas. Su programa hacendario posiblemente socave esfuerzos locales por mejoras en todo el país. No ha tomado acciones concretas para ponerle fin a la crisis de abuso de opiáceos. Ha echado sal a las heridas de la nación respecto al racismo y la misoginia. Sin análisis o discernimiento, ha desmantelado regulaciones que buscan frenar el cambio climático y protegera los consumidores. Parece ser completamente indiferente respecto a mejorar el sistema educativo que es fundacional para la competitividad global que él dice que le importa tanto. Ha profundizado el compromiso militar estadounidense en Afganistán sin tener un plan de salida y ha atizado las tensiones en Medio Oriente sin un propósito aparente. Al alejar sin necesidad a los aliados y al poner de cabeza acuerdos comerciales, ha dado cabida para que crezca una hegemonía china.Entonces, ¿cómo podemos decir que, aún con Trump como presidente, el estado de la unión es fuerte? En esto Trump sí se merece el crédito: la reacción a sus impulsos autoritarios, sus asaltos a las verdades y sus crueldades han revelado la fortaleza subyacente de la nación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.