Cede Apple ante presión china; compartirá datos

Apple ha compartido algo muy valioso. No se trata del anuncio de la última versión del iPhone, sino de una enorme cantidad de datos personales que irán directamente al régimen autoritario más grande, y uno de los más severos, del mundo: el gobierno comunista de China.Debido a la continua represión de los derechos humanos y de la libertad de expresión por parte del gobierno chino del presidente Xi Jinping, así como a su involucramiento cada vez más profundo en las democracias de Occidente, las políticas de Apple en China tienen implicaciones de mucho mayor alcance para todos nosotros.El verano pasado, Apple anunció que se asociaría con Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), una empresa propiedad del Estado relacionada con el Partido Comunista, para construir el primer centro de almacenamiento de datos de Apple en China. A partir del 28 de febrero, Guizhou-Cloud Big Data recibirá y administrará el contenido que haya en iCloud de los usuarios con Apple ID registrados en China.De acuerdo con los nuevos términos y condiciones de Apple que tendrán validez en el país, los clientes registrados en China deben “entender y aceptar que Apple y GCBD tendrán acceso a toda la información que almacenen en este servicio, incluido el derecho a compartir, intercambiar y divulgar toda la información de los usuarios, incluido el contenido que se envíe entre ellos de conformidad con lo estipulado en la ley aplicable”.En resumen, toda la información personal del usuario que se almacene en iCloud —incluidos videos, fotos, archivos de texto, contactos, calendarios y correo electrónico de iCloud— se compartirá con GCBD y también podría estar disponible para las autoridades chinas. Apple ha señalado que GCBD no tendrá acceso sin su permiso a los datos personales almacenados en sus instalaciones, pero el acuerdo de nuevos términos y condiciones pareciera decir lo contrario.Según el acuerdo, da la impresión de que Apple estuviera rehuyendo cualquier responsabilidad relacionada con lo que pudieran hacer las autoridades respecto de la información personal que esté en las manos de GCBD. Los usuarios que acepten corren el riesgo de provocar de manera inconsciente la ira del Estado policiaco, y el resultado podría ser datos o cuentas borrados, o acoso y encarcelamiento.Este tipo de acuerdos entre una empresa estadounidense y un régimen dictatorial pone en riesgo la imagen que ha construido Apple de ser una empresa comprometida con la privacidad y de estar dispuesta a resistir la presión de entidades más grandes como el gobierno de Estados Unidos. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, enfatizó en una entrevista de 2015 con NPR que la privacidad “es un derecho humano fundamental para todas las personas”, desde un “punto de vista de valores”, no “desde el punto de vista del interés comercial”.Por desgracia, ahora parece que esos “valores” están ocupando un segundo lugar detrás de las ganancias.En 2017, Apple también anunció que detendría la venta de redes privadas virtuales, las aplicaciones que permiten que los usuarios dentro de China obtengan acceso a contenido bloqueado que es crucial para los activistas y los ciudadanos comunes y corrientes.En respuesta a las críticas sobre estas medidas, Apple ha respondido de forma despreocupada que está obedeciendo las leyes de China. ¿Las empresas estadounidenses deberían responder de esta manera a las demandas dictatoriales y a los códigos legales injustos y arbitrarios?El régimen chino no se disculpa por las violaciones a los derechos humanos que comete y parece no importarle a quién aplaste en su búsqueda de poder y control, ya sea el laureado premio nobel de la paz Liu Xiaobo, quien murió el año pasado bajo la custodia del gobierno chino, o la gran cantidad de defensores de los derechos humanos que han sido detenidos y torturados en años recientes.Al momento de hacer tratos con el régimen chino, las empresas estadounidenses tampoco deberían pedir disculpas por su compromiso con los valores fundamentales —derechos humanos, democracia, libertad de información, el Estado de derecho— que les han permitido florecer. En países autoritarios, las empresas estadounidenses no deberían seguir las prácticas que son ilegales en Estados Unidos.Es difícil creer que Apple esté cediendo ante un régimen como este. La única conclusión a la que puedo llegar es que la empresa no tiene problemas con ser parte de la represión de libertades en el extranjero mientras apoya valores moralistas en casa.Si somos justos, muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos han tropezado para entrar a China. En teoría, Facebook ha desarrollado un software de censura para poder obtener la aprobación de operar en China, mientras su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, lleva mucho tiempo coqueteando con los líderes chinos. Para este tipo de empresas, el mercado chino simplemente es una tentación muy grande si se le compara con asuntos que son más difíciles de medir de forma cuantitativa, como los derechos humanos y la libertad de expresión.(Chen Guangcheng es activista de los derechos humanos)

