Un mal trato para los dreamers, y el resto de los inmigrantes

El presidente Trump y Stephen Miller están aprovechando una crisis que ellos mismos crearon, de tal modo que puedan con ello derribar los principios de la Estatua de la Libertad. Piensan que ofreciendo una cucharada de azúcar —alivio para los "dreamers" — van a poder hacer que el Congreso y el pueblo estadounidense traguen una amarga medicina de nativismo radical. Debemos luchar con uñas y dientes. No nos cruzaremos de brazos mientras Trump y Miller toman a los "dreamers" como rehenes con el fin de echar del país a millones.Este es el plan de la Casa Blanca: reducir la migración legal en 50 por ciento, la mayor baja en casi 100 años. Destruir la piedra angular de la historia de inmigración de nuestro país al eliminar cinco de siete categorías migratorias de familias. Eliminar el programa de diversidad de visas que admite gente de países que Trump llama “de mierda”. Aniquilar las leyes de asilo de nuestra nación para que los centroamericanos que buscan seguridad en Estados Unidos, incluyendo niños no acompañados, sean enviados de regreso a la violencia de la que huyeron. Incrementar exponencialmente los esfuerzos de Trump para deportar a la mayor cantidad de gente posible, agregando miles de agentes para su Fuerza de Deportación. Construir un gran, estúpido, inútil y ofensivo muro fronterizo —pagado por los contribuyentes estadounidenses y no por México— para que Trump y sus seguidores puedan mostrar el dedo de enmedio a toda América Latina.Este es el momento por el cual los promotores de una línea dura en inmigración —John Kelly, Stephen Miller, Bob Goodlatte, John Cornyn y sus colaboradores externos— han estado aguardando y planificando. Manipularon a Trump para que cancelara DACA; esperaron que la desesperación aumentara; evitaron que Trump llegara a un acuerdo decente; y ahora ejecutan su mandato.Los promotores de la línea dura migratoria se están congratulando mientras la Estatua de la Libertad debe estar sollozando.El camino hacia adelante es simple. Consiste en combinar el Dream Act con un sensato paquete de seguridad fronteriza. Ese es el punto justo. Los otros asuntos, buenos y malos, deben dejarse para una segunda ronda de discusiones y debate. Una propuesta reducida es viable. Un replanteamiento masivo y radical que da la espalda a lo que somos como nación, no lo es.Trump creó esta crisis y los republicanos apoyaron su decisión de cancelar DACA. Ellos controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y 87 por ciento de los estadounidenses quieren que el Congreso proteja a los "dreamers". Los republicanos tienen una decisión que tomar. ¿Quieren proteger a los "dreamers" o deportarlos?

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.