¿De quién es la culpa si DACA fracasa?

La total subordinación del Congreso republicano a la Casa Blanca no es más evidente que en la inmigración. Hay claras y abrumadoras mayorías en ambas cámaras por un proyecto de ley estrechamente enfocado para legalizar a los "soñadores" y fortalecer la seguridad fronteriza. Un proyecto de ley de ese tipo, sin embargo, casi seguro no recibirá un voto en ambas cámaras. ¿Entonces, cuál es el problema?Aunque simpatiza con los "dreamers", el presidente de la Casa Paul Ryan es un prisionero de la derecha antiinmigratoria. Los republicanos se negaron a presentar el proyecto de ley "Pandilla de los Ocho" en 2013. Ryan ahora parece decidido a no poner en el piso una solución para un esfuerzo ampliamente popular para legalizar a inmigrantes indocumentados jóvenes después de que el presidente Trump desconectó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). En esto se inclina ante el Caucus de la Libertad de extrema derecha y la voz antiinmigrante más virulenta de la Casa Blanca, el asesor principal de políticas Stephen Miller. La fórmula - legalizar a los soñadores para una mayor seguridad fronteriza - es un objeto específico, alcanzable si solo se trata de los "dreamers" (beneficiarios de DACA) y la seguridad fronteriza.La propuesta de la Casa Blanca de la semana pasada fue sacada del libro de estrategias antiinmigrantes. Con DACA casi sin merecer mención, el objetivo principal fue reducir drásticamente la inmigración, específicamente dirigida a aquellos que vienen por la reunificación familiar o por medio del sistema de lotería, que siempre ha sido la agenda de los grupos antiinmigración de extrema derecha. La "migración en cadena", es decir, la unificación familiar, es otra excusa, una excusa para tratar de deprimir la inmigración legal, especialmente de los no blancos.Ya a finales de los años 80, la lista de espera para una visa familiar típica era de seis a 12 años, dependiendo del país. Ahora se requieren cinco años para que su cónyuge chino se convierta en ciudadano de EU y solicite a su hermana. Estados Unidos actualmente está procesando solicitudes de visa de hermanos para China que se presentaron en 2004, lo que hace que el total espere una visa apenas por debajo de dos décadas. Para México y Filipinas, la espera total ahora excede los 25 años.La migración en cadena, dicho de otro modo, es un mito: lleva demasiado tiempo para que se forme una cadena.El senador republicano Lindsey O. Graham llamó el domingo a la estratagema de la Casa Blanca: "No vamos a (cortar) la inmigración legal a la mitad y otorgar todas las tarjetas verdes al sector de alta tecnología, va a haber tarjetas de residencia para toda la economía". Continuó: "Vamos a tener una nación diversa. No vamos a limitar la entrada de personas de Noruega o Europa, vendrán de todo el mundo, en función de los méritos. con conjuntos de habilidades que son diversos ".La nueva banda moderada de 30 (más o menos) que trabaja en el proyecto de ley tendrá dificultades para llegar a un acuerdo. No deben tomar el cebo del presidente para convertirlo en una ley general.Los demócratas en el Senado creen que tendrán la oportunidad de votar por un proyecto de ley de DACA. La Cámara, sin embargo, sigue siendo el problema. Ryan no considera que su trabajo es conciliar al país ni proteger las prerrogativas del Congreso. Se ve a sí mismo como el defensor y agente de Trump, guiando al Caucus de la Libertad (que es una minoría del caucus republicano) a la victoria. Es extraño para el presidente de la Cámara evitar el consenso y bloquear la legislación favorecida por la mayoría de los miembros y la gran mayoría del país. Pero él cree fervientemente en lo que está haciendo.La Constitución, los "dreamers" y el pueblo estadounidense serán los perdedores si Ryan se doblega ante Trump y el ultraconservador Caucus de la Libertad.