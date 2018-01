Trump ladra, pero no muerde cuando se trata de México

En pueblitos como San Jerónimo de Coyula, Puebla, desde hace décadas miles de residentes se han encaminado “al Norte”, a lugares como Nueva York donde han mezclado cemento, han colocado ladrillos y han pintado los muros de casas ahí.Muchas familias aquí dependen de las remesas que sus familiares les envían desde el Norte para pagar medicinas para los ancianos y útiles escolares para los jóvenes. Sus familiares en Estados Unidos usan el dinero que ganan para financiar una feria en el pueblo cada septiembre.Cuando pregunté a una docena de personas en la plaza de la calle principal qué pensaban de Donald Trump, el presidente estadounidense, no me sorprendió que todas tuvieran una opinión negativa. “Trump es un hipócrita: emplea a mexicanos en sus construcciones y después nos ataca”, dijo Humberto Ramos, un hombre robusto de 40 años cuyo overol estaba salpicado de cemento. “Los mexicanos son los que más trabajan allá. Hemos ayudado a construir ese país”.Pero al tiempo que los dichos de Trump enojan a los pobladores aquí, su primer año en el poder no los afectó tanto como ellos temían. Los migrantes les siguen enviando dinero y, de hecho, hay cálculos de que el año pasado se rompió el récord de envíos de remesas pues, según estimados del Banco de México, los mexicanos viviendo en Estados Unidos mandaron 26.1 billones de dólares tan solo entre enero y noviembre. No se ha dispuesto un solo ladrillo del “hermoso muro” prometido por Trump. Además, el intercambio comercial entre ambos países sigue creciendo.“Había mucho miedo y pánico, pero en realidad las cosas no han cambiado para la mayoría de las personas”, dijo Éric González, un electricista de 35 años. González trabajó en Long Island durante nueve años, pero volvió en 2009 para comenzar un negocio propio y cuidar de sus padres. Cuatro de sus hermanos aún se encuentran en Nueva York y envían dinero.“Ha sido más bien un ataque psicológico”, añadió. “La gente ve las noticias y se asusta, pero tienes que ver la imagen completa”.Esta separación entre la retórica y la realidad refleja la relación profunda y arraigada entre Estados Unidos y México y la confusa agenda de la presidencia de Trump. Durante su campaña, Trump prometió golpear a México con un látigo triple: construir un muro y hacer que México pague por él; deportar hasta tres millones de migrantes, y modificar —o deshacerse— del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El efecto combinado de estas tres acciones llevaría a México a una recesión profunda mientras tendría que hacerse cargo de millones de deportados y de una crisis diplomática con el poder militar más grande del mundo.Tras un año en la presidencia, este escenario apocalíptico no ha sucedido. Trump sigue atacando a México en Twitter: “El muro lo pagará, directa o indirectamente, o como una reinversión a largo plazo, Mexico”, escribió el 18 de enero. Pero no hay plan para conseguir ese dinero en momentos en que el presidente estadounidense aún batalla para conseguir que el congreso de ese país dé dinero para el primer lote de cemento.Dentro de Estados Unidos, las políticas contra los migrantes se han resentido mucho más que aquí. La revocación de la protección para los "dreamers", quienes llegaron de manera ilegal cuando eran niños, ha dejado a cientos de miles temerosos de un futuro incierto. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han estado buscando a posibles migrantes indocumentados a bordo de autobuses o en tiendas de conveniencia 7-Eleven. Hay reportes cotidianos en televisión de cómo las deportaciones han desbaratado a familias.Sin embargo, el número total de deportaciones ofrece más matices. Durante el año fiscal 2017, que terminó en septiembre, Estados Unidos repatrió a unas 226 mil personas, menos que cualquier año de la presidencia de Barack Obama. Una posible explicación para esa disminución es que, con Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a menos personas durante intentos de cruces fronterizos ilegales.En cambio, las autoridades migratorias se concentraron en los migrantes ya en el país; deportaron a 81 mil de ellos durante el año. Esa cifra implica que hubo más deportaciones desde las partes interiores de Estados Unidos que en 2016 y 2015, pero menos en total que durante la gestión de Obama.En otras palabras, si los mexicanos ya no van a EU, es porque no quieren, no porque le teman a Trump.