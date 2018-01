Aprender no es divertido; es trabajar duro

¿Acaso es el aprendizaje una de tus aspiraciones de por vida?Según Ulrich Boser, autor de “Aprenda mejor: dominar las habilidades para el éxito en la vida, los negocios y la escuela”, es la investigación en ciencias sociales que ha descubierto que la mayoría de nosotros padece exceso de confianza en cuanto a nuestro conocimiento y habilidades.Tal sobreestimación de nuestras propias áreas de experiencia es una barrera natural para el aprendizaje. Nos da la ilusión de que sabemos más de lo que realmente hacemos, y puede frustrarnos cuando luchamos por construir sobre lo que creemos que ya estamos familiarizados.Como docente, veo que esto les sucede a mis alumnos todo el tiempo. En cuarto y quinto grado, sus bienintencionados maestros y padres les han lavado el cerebro que se están convertiendo en súper eruditos. Esto se hace en nombre de la construcción de la autoestima, que las personas creen que es un importante contribuyente al éxito académico.Pero aunque muchos de mis alumnos se burlan de la idea de memorizar palabras de uso frecuente o de multiplicación porque “eso es para niños pequeños”, están absolutamente indignados cuando se les desafía a resolver un problema simple de un paso.La combinación de operaciones de lectura y matemáticas se vuelve inescrutable para ellos porque simplemente no son maestros de ninguna de las habilidades y no pueden aplicarlas fácilmente en tándem. Y, chico, ¿alguna vez les molesta tener que practicar la construcción de las habilidades de “bebé” que afirman que se sienten tan seguros?Lo que me lleva a mi parte favorita del libro de Boser. Afirma claramente algo que los programas de preparación de docentes, las corporaciones de tecnología educativa y prácticamente todo el complejo educativo industrial han tratado de negar durante años: el aprendizaje no siempre es divertido.De hecho, ¡muchas veces es un trabajo duro! Y eso está bien.Esas palabras son como un maná para mí como maestra en una sociedad que ha convencido a profesionales de la educación, padres y, sobre todo, a niños, de que el aprendizaje debe ser exclusivamente un flujo fácil de diversión, risas y alegría.No todo son risitas. Debemos practicar una serie de marcos, estrategias y consejos para adquirir nuevos conocimientos, ya sea colaborando en proyectos para la escuela, aprendiendo una nueva habilidad en el trabajo o mejorando nuestras rutinas de una manera que retengamos lo aprendido durante más tiempo.La mayoría de estos giran en torno a la “metacognición”, la práctica de pensar sobre cómo piensas y entender cómo entiendes las cosas. Básicamente se reduce a la planificación de su aprendizaje y luego a controlar su progreso.La metacognición está filtrando desde revistas de investigación de ciencias sociales a aulas y programas de capacitación corporativa en todo el país. Y a medida que lo hace, es útil descartar prácticas viejas y desgastadas, como la anotación de texto sin sentido y el resaltar los términos del vocabulario.También hay que hacer a un lado la creencia común de que el aprendizaje profundo puede ser sustituido por una búsqueda rápida en Google.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.