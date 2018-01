Hay que expandir nuestros horizontes

Siempre he pensado que viajar es la mejor manera de entender el mundo, de reflexionar sobre lo que tenemos, lo que nos sobra y lo que nos falta. Por eso, para mí recorrer el mundo va mucho más allá de lo que determina la geografía. Cuando se viaja con propósito, existe la intención de conocer lugares en la misma medida que conocernos a nosotros mismos pues es un recorrido en ambas direcciones, hacia lo interno y hacia lo externo.Las estadísticas así lo confirman: de acuerdo con un sondeo de Booking.com respondido por 17 mil personas, el 70 por ciento expresó que la felicidad obtenida por viajar es mucho más duradera que cualquier objeto material. Es decir, que cobra vida la frase “Colecciona experiencias, no cosas”.Hace cinco años, cuando comenzamos los Cala Encuentros con En Cuerpo y Alma (Riviera Maya) quise compartir con un grupo de exploradores de conciencia la majestuosidad de viajar a un destino con un objetivo en mente que va más allá de la típica postal turística combinando lo mejor de la locación elegida con el trabajo de desarrollo individual más un toque de la cultura local.Esta mezcla dio como resultado lo que llamamos un viaje con propósito en el que, al regresar, además de lossouvenirs y las fotos del recuerdo, retornas con una caja de herramientas lista para ser utilizada en tu rutina diaria confirmando que el viaje es la excusa para emprender la más mágica aventura, la del autoconocimiento y la potencialidad de nuestro ser.En mis más recientes vacaciones, tuve la oportunidad de conocer Indonesia, Malasia y Singapur y de cada uno pude obtener un aprendizaje diferente. Cuando nos acercamos con apertura a culturas tan disímiles a la nuestra, es cuando se comprueba una vez más que son más las similitudes que nos unen que las diferencias que nos separan.Explorar un nuevo destino implica absorber su cultura, saborear su gastronomía y vibrar con su gente y sus costumbres, por lo que te invito a incluirlo en tus propósitos para este 2018. Planea desde ya tus metas de viaje para este año que apenas inicia y comienza a trabajar para llegar a esos destinos.En nuestro caso, ya estamos en los preparativos de nuestro próximo Cala Encuentros: Secretos del bambú (Costa Rica del 7 al 11 de marzo) y Cala Mundos India (del 22 al 28 de abril).La aventura apenas empieza. Anímate a descubrir y aceptar otras culturas. Estimula tu conocimiento con tus ojos, tus oídos y todos tus sentidos. Al final de cada viaje, no sólo tendrás buenos recuerdos, sino que también habrás crecido como ser humano.

