Libertad para 'dreamers', a cambio del muro

El presidente Trump ha establecido un marco para una primera reforma migratoria. No puede ser la respuesta final, pero contiene los elementos de un trato negociable. Los legisladores que quieren llegar al “sí” deben aprovechar esos elementos y comenzar a trabajar.Una de las claves del éxito entre ahora y el 8 de febrero, la fecha límite que el Congreso se ha fijado, no es tratar de resolver todo el dilema de la inmigración. El “trato del siglo” sería si se fija un estatus legal para los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país a cambio de límites más estrictos y cambios en la naturaleza de la inmigración legal en el futuro. Pero no hay forma de que se pueda lograr tal negociación en las próximas semanas.Lo que es imaginable es un trato a menor escala: un “puerto seguro” para los “dreamers” a cambio del muro de Trump. Ese no es un trato del cual Estados Unidos se debe enorgullecer, por dos razones. Una de ellas es que todos, incluido Trump, afirman apoyar un camino hacia la ciudadanía para los “dreamers”, los inmigrantes indocumentados que fueron traídos aquí cuando eran niños sin culpa propia. ¿Por qué, entonces, deberían ser una moneda de cambio?La otra es que el muro sería una pérdida de dinero y un desafortunado símbolo de la intolerancia de Estados Unidos. Los inmigrantes ya no se derraman sobre la frontera de Estados Unidos y México; en la medida en que la seguridad fronteriza siga siendo un problema, se mejoraría con una combinación de vallas, tecnología y vigilancia.Pero Trump prometió un muro, y políticamente siente la necesidad de cumplir. Si eso es lo que se necesita para asegurar la ciudadanía para los soñadores, vale la pena el precio.Por eso el Congreso debería agradecer la propuesta de Trump de un camino de 10 a 12 años hacia la ciudadanía para los aproximadamente 1.8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados inscritos o potencialmente elegibles para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa de la era Obama que los protegió de la deportación.El horizonte de tiempo es razonable. El número es más generoso que algunas propuestas, que se limitaron a los 690 mil que se inscribieron en el programa cuando Trump anunció su final. Un acuerdo proporcionaría seguridad y un futuro para una clase prometedora de jóvenes inmigrantes cuyas vidas podrían arruinarse.Pero a cambio, Trump está pidiendo demasiado y exagerando su mano. Además de un “fondo fiduciario” de 25 billones de dólares para cientos de millas de muro nuevo y otras medidas de seguridad fronterizas, Trump quiere una fuerte contracción en la inmigración familiar, el mecanismo por el cual la mayoría de los inmigrantes legales ingresaron a Estados Unidos durante la última mitad siglo; el fin de la lotería de visas que admite 50 mil inmigrantes anualmente de países sobrepresentados aquí y una represión masiva de la aplicación que se dirigiría no sólo a los inmigrantes indocumentados que son residentes a largo plazo de este país, sino también a los solicitantes de asilo, incluidos los niños, que están huyendo de la violencia y la opresión.El Congreso debería programar todas estas propuestas para el debate esta primavera, junto con un camino a la legalidad para 11 millones de inmigrantes ilegales, además de protecciones para más de 200 mil haitianos, nicaragüenses y salvadoreños cuyo estado de protección temporal ha sido revocado por la administración.Pero en los próximos días, debería hacer algo simple y constructivo: salvar a los “dreamers” a cambio del muro fronterizo.

