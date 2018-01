Complican bancos economía familiar con nuevos cargos

Nunca ha sido fácil ser pobre en Estados Unidos, pero las decisiones tomadas en los consejos de administración sobre asuntos financieros aparentemente modestos, sobre honorarios, multas, tasas de interés, saldos mínimos, hacen la vida mucho más difícil de lo que debe ser para las familias de bajos ingresos.Esta semana, el Bank of America anunció que su cuenta de cheques gratuita y sin saldo mínimo, popular entre muchos clientes de bajos ingresos, requerirá un saldo diario mínimo de mil 500 dólares o un depósito mensual directo de 250 dólares (un total de 3 mil por año). Si los clientes caen por debajo de ese umbral, deben pagar una tarifa mensual.Considerando que Bank of America obtuvo más de 21 billones en ganancias el año pasado y recibirá un regalo multimillonario del Congreso todos los años a partir de ahora, cortesía de la reforma fiscal, presionar a sus clientes más pobres parece cruel.Tal vez las multas y las tarifas parezcan insignificantes para los ejecutivos que toman este tipo de decisiones, especialmente aquellos como el presidente ejecutivo de Bank of America Brian Moynihan, quien recibió 20.2 millones de dólares en compensación personal el año pasado. Pero más del 40 por ciento de los estadounidenses dicen que luchan incluso para llegar a fin de mes y que no pueden cubrir un gasto inesperado de 400 sin dificultades reales. Ninguna cantidad es pequeña si no puede pagarla.Para las familias de bajos ingresos, este tipo de costos están en todas partes.Digamos que limpia casas u oficinas o habitaciones de hotel para ganarse la vida, o para servir mesas, o para trabajar en un centro de cuidado de niños o un hogar de ancianos. Su ingreso fluctúa dependiendo de las horas que le dan semanalmente o de las propinas que recibe a diario, y apenas cubre sus gastos mensuales.Un estudio reciente muestra que el saldo mediano de la cuenta corriente para estadounidenses que ganan menos de 25 mil dólares al año es de 500 dólares. Un cheque que no reciban y todo se viene abajo. Un recibo de pago retrasado, horas reducidas, un depósito inesperadamente rápido de su cheque de alquiler o un día escolar de nieve en el que tiene que quedarse en casa con su hijo y no recibir el pago pueden llevar su cuenta a números rojos.Una vez que se sobregira, se le aplican los cargos por sobregiro, generalmente 35 dólares cada uno. Se le cobrará una tarifa por separado por cada transacción individual y, si es como la mayoría de las personas, ni siquiera se dará cuenta de que tiene sobregiro durante dos o tres días.Si cierra su cuenta bancaria, tendrá que cobrar su cheque en un establecimiento de cambio de cheques donde pagará una tarifa por el servicio, generalmente un porcentaje del valor del cheque. Luego tendrá que convertir ese efectivo en giros postales para pagar sus cuentas pagando otra tarifa adicional por cada una.¿Necesita comprar un auto? Es posible que sólo pueda obtener financiamiento de un concesionario de automóviles “compre aquí, pague aquí” que cobra tasas de interés exorbitantes (piense en un 25 por ciento o más). Si ahorra para comprar de la concesionaria en efectivo, es posible que no pueda hacerlo.Si compra un automóvil, será mejor que maneje con cuidado, porque si obtiene un boleto y no puede pagar, podría terminar en la cárcel.Kevin Thompson, de 19 años, del condado de DeKalb, Georgia, hizo un giro ilegal a la izquierda y pasó cinco días en la cárcel del condado porque no podía pagar rápidamente 838 dólares en tarifas y multas relacionadas con la parada de tráfico. La ACLU intervino y el caso finalmente se resolvió, pero la práctica es generalizada, ya que los estados y municipios financian sus presupuestos a través de multas y tarifas.¿Qué tal un lugar para vivir? Si apenas cubre los gastos, un depósito de seguridad de 500 dólares es una suma importante. Si no lo tiene, la alternativa es un hotel de bajo costo donde puede pagar por semana, que carece del costo inicial pero cuesta mucho más con el tiempo para la habitación en sí y para aumentar los costos de los alimentos y la complejidad de la vida.Las familias estadounidenses de bajos ingresos enfrentan muchos desafíos, y algunos de ellos requieren soluciones grandes y complicadas. Algunos son bastante fáciles de resolver: una modesta protección legal, un pequeño ajuste de política, o un jefe ejecutivo que decide que las personas que limpian su oficina, limpian su habitación de hotel y sirven su almuerzo no necesitan ser penalizadas por la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.