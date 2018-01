Fallaron instituciones a víctimas de abuso sexual

El depredador sexual en serie Larry Nassar irá a prisión por el resto de su vida, un destino que merece. El médico de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) abusó sexualmente de decenas de gimnastas y otras atletas bajo la apariencia de atención médica.¿Fin de la historia? Para nada. Las consecuencias de su caso se están extendiendo como un incendio forestal. El director deportivo de MSU renunció el viernes. A principios de semana, el presidente de la MSU, Lou Anna Simon, renunció por manejar mal el escándalo. El presidente y varios miembros de la junta directiva de USA Gymnastics, el organismo rector del deporte, también han renunciado. Ese movimiento fue presionado por el Comité Olímpico de Estados Unidos.El moméntum político y legal crece. Entre los que investigan: la NCAA, el Departamento de Educación federal y el fiscal general de Michigan. El presidente de la Cámara de Michigan quiere las dimisiones de los síndicos de MSU y el senador federal Gary Peters, demócrata de Michigan, busca audiencias en el Congreso “para hacer cambios sistémicos en la forma en que se manejan estos casos”.Pero esperamos que este mega momento #MeToo brinde más que titulares para los políticos y días de pago para los abogados. Estas investigaciones y audiencias deberían centrarse en el ejército de habilitadores de Nassar y en cómo detener al próximo abusador en serie. Astutamente o no, esas personas e instituciones protegieron a Nassar durante años. Finalmente, una valiente ex gimnasta, Rachael Denhollander, presentó una denuncia penal. Finalmente, Nassar y sus encubridores quedaron al descubierto.Ellos son seres humanos. Sí, como sociedad diseñamos sistemas y protocolos para proteger a los niños: en el hogar, en la escuela y más allá. Cualquier otra cosa que surja de este escándalo, todos deberíamos exigir mejores y más sólidos protocolos para proteger a los jóvenes.Pero cambiar las reglas, procedimientos, procesos, no es suficiente. Porque “el sistema” no es solo, o ni siquiera principalmente, las mejores prácticas. El sistema funciona o falla porque las autoridades dentro de él cumplen con sus responsabilidades o, como en este caso, no lo hacen.¿Quiénes fueron los habilitadores de Nassar?Las personas que recibieron informes de abuso cometidos por Nassar, un médico ampliamente respetado, no reaccionaron enérgicamente.Las personas, incluidos algunos padres, que desearían haber perseguido las demandas de los jóvenes o fueron demasiado rápidos para aceptar la afirmación de Nassar de que él no había hecho nada malo.Personas en posiciones de gran alcance en MSU y organizaciones atléticas que delegaban alegremente la supervisión a sus subordinados sin imponer rutinariamente la responsabilidad.Las personas que trabajaron con atletas jóvenes y escucharon sus informes, pero advirtieron que podrían poner en peligro sus carreras si persistían.Entonces, antes de que un grupo de investigaciones genere una pila de informes, recordemos que las instituciones son definidas por su gente, no por sus sistemas. Las instituciones son tan buenas como la forma en que su gente ejecuta. Y si su gente falla, eso quiere decir que las instituciones también fallaron.