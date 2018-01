¿A qué le tiene miedo el presidente?

Para un hombre que insiste en que no ha hecho nada malo, el presidente Donald Trump seguramente actúa como si tuviera algo grande que esconder.Su intento de despedir al fiscal especial, Robert Mueller, en junio –se retractó sólo cuando el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, amenazó con renunciar, como informó The Times el jueves por la noche– puede ser el ejemplo más claro de intentar obstruir la investigación. Pero no es el único. Es parte de una larga cadena de despidos y mentiras que establece un patrón innegable: el presidente de Estados Unidos ha intentado en repetidas ocasiones cerrar una investigación sobre si su campaña se coordinó con funcionarios rusos para ayudarlo a ganar las elecciones del 2016.Repasemos: en enero del 2017, Trump le exigió a James Comey, el director del FBI en ese momento y encargado de la investigación de Rusia, jurar lealtad a él y declarar públicamente que el propio Trump no estaba siendo investigado. Comey obvió en ambos aspectos.En febrero, Trump despidió a su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, después de que los informes públicos señalaran que Flynn le había mentido al vicepresidente Mike Pence sobre sus comunicaciones con funcionarios rusos. (La Casa Blanca, de hecho, había sido alertado sobre las mentiras de Flynn y su vulnerabilidad al chantaje, más de dos semanas antes).Al día siguiente, después de una reunión en la Oficina Oval con Comey y otros funcionarios, Trump despejó la habitación e instó a Comey a que abandonara la investigación sobre Flynn.En marzo, Jeff Sessions, el fiscal general, se retiró de todas las investigaciones relacionadas con la campaña del 2016 después de que se informó que no había revelado sus propios contactos con los rusos durante la campaña. Trump intentó bloquear la recusación, creyendo que Sessions debería protegerlo de la investigación de Rusia. Cuando Sessions se recusó de todos modos, Trump estaba furioso.Más tarde ese mes, Trump pidió a altos funcionarios de inteligencia que intervinieran y persuadieran a Comey para que abandonara la investigación de Rusia. También les pidió que negaran públicamente que había evidencia de colusión entre su campaña y los rusos.En mayo, Trump despidió a Comey. La Casa Blanca primero afirmó que Comey había sido despedido por maltratar la investigación del FBI en el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton. Pero dos días más tarde, Trump admitió en la televisión nacional que había despedido a Comey para detener la investigación de Rusia.En junio, sabemos ahora, Trump intentó despedir a Mueller, que había sido designado para hacerse cargo de la investigación sólo unas semanas antes. Trump ha negado que haya hecho tal intento.Trump puede llamar a este comportamiento “contraatacar”, pero el código penal federal seguramente lo llamaría obstrucción a la justicia, una ofensa que ha llevado a la renuncia de un presidente y al juicio político de otro.Tal vez por eso, el viernes por la mañana, Trump tomó una táctica diferente, descartando los informes de que trató de despedir a Mueller como “noticias falsas”.Pero sí despidió a Comey. La afirmación de Trump de que quería que Mueller se fuera por supuestos “conflictos de intereses”, que incluía una disputa reclamada hace mucho tiempo sobre las tarifas en uno de los clubes de golf de Trump, no vale la pena tomarse en serio.Al menos tres preguntas importantes permanecen. Primero, ¿por qué este incidente sale a la luz sólo ahora? El deseo de Trump de deshacerse del asesor especial fue reportado hace meses, al igual que los esfuerzos de sus asesores para disuadirlo de un movimiento tan catastrófico, pero tanto el presidente como la Casa Blanca han negado consecuentemente dar algún paso en esa dirección. En agosto, los periodistas le preguntaron a Trump si había considerado despedir a Mueller. “No lo he pensado”, dijo.Quizás las personas cercanas al presidente están tratando de asegurarse de que cuando testifique ante Mueller, como dijo que “amaría” hacerlo, no insista en sus hechos alternativos y se exponga a un cargo de perjurio. O tal vez, a medida que la investigación se acerca a la Casa Blanca, existe un temor creciente de que el presidente sea susceptible de actuar precipitadamente, sobre todo porque los republicanos en el Congreso y la maquinaria mediática de derecha lo azuzan diariamente. Si esta última revelación sirve para proporcionar a Mueller una mayor protección laboral, eso es algo bueno.En segundo lugar, ¿por qué Trump y sus asociados mienten reiteradamente sobre los contactos con funcionarios rusos? Quizás creyeron realmente que no hicieron nada ilegal durante la campaña y la transición, pero pensaron que sería vergonzoso que los contactos se hicieran públicos a la luz de la conclusión de la comunidad de inteligencia de que Rusia intentó interferir en las elecciones.Esto lleva a la tercera y más apremiante pregunta de todas: si Trump y sus asociados son realmente inocentes de cualquier fechoría, ¿a qué le tienen tanto miedo?