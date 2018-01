El informe del jueves en The Times de que el presidente Trump ordenó el despido del asesor especial Robert Mueller en junio pasado, sólo para retroceder después de que el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, amenazó con renunciar, es explosivo en muchos niveles.En la superficie, la revelación es una pieza más de evidencia condenatoria en el ahora abrumador caso de obstrucción a la justicia que el Sr. Mueller ha reunido. El núcleo del caso: la reunión del 14 de febrero en la que Trump le pidió al director de la F.B.I., James Comey, que abandonara la investigación contra el asesor de seguridad nacional, Michael Flynn; El posterior despido del Sr. Trump por el Sr. Comey; y las mentiras en serie del Sr. Trump sobre el despido del Sr. Comey, durante mucho tiempo han sido sólidas. Y el Sr. Mueller ha agregado pruebas significativas, como el conocimiento aparente del Sr. Trump de que el Sr. Flynn le había mentido a la F.B.I. cuando le abofeteó al Sr. Comey.La revelación del jueves sella el trato. El intento de derrocamiento del señor Mueller por parte del presidente parece haber tenido la intención de aplastar la investigación del señor Mueller. Además, los intentos del Sr. Trump por ocultar lo obvio con una explicación virtualmente cómica de rango proporcionan evidencia adicional de intención culpable. El Sr. Mueller, argumentó el presidente, no pudo cumplir porque, años antes, había renunciado a su membresía en el Trump National Golf Club en Virginia debido a una disputa por honorarios; o necesitaba ser despedido porque había trabajado en la firma de abogados que anteriormente representaba al yerno del Sr. Trump, Jared Kushner.¿Por qué esforzarse por inventar razones tan débiles a menos que la verdad sea indefendible?Luego está el punto provocativo de que los esfuerzos del Sr. Trump fueron detenidos por la amenaza de renunciar a su propio abogado de la Casa Blanca, el Sr. McGahn. Los consejos de la Casa Blanca no tienen la costumbre de contrariar a sus jefes de esa manera; es un evento extraordinariamente raro.El Sr. McGahn obviamente temía al menos una tormenta política. Sin embargo, si eso era todo lo que temía, uno esperaría que hubiera saludado y llevado a cabo las órdenes del presidente. Las preocupaciones sobre la política no son un sello distintivo de la tenencia del Sr. McGahn, por decir lo menos. La amenaza de renunciar conlleva la posible implicación de que vio más: un crimen, incluso una conspiración continua, de la que quería distanciarse tanto del señor Trump como de él mismo.Ese tipo de intervención es consistente con motivos más basados en principios y un deseo de salvar al Sr. Trump no solo de sí mismo sino también de despojar a la presidencia (lo que de hecho representa el abogado de la Casa Blanca). También es consistente con la tradición de conducta egoísta de Washington con miras a garantizar que no se caiga con la nave. Quizás en este caso fueron ambos.En cualquier caso, el retroceso del Sr. McGahn comienza a parecerse a un momento de John Dean en la administración Trump: la coyuntura cuando los actores de la Casa Blanca, incluido el abogado de la Casa Blanca, comenzaron a darse cuenta de que hay, en la famosa frase del Sr. Dean, “Un cáncer en la presidencia”. Los informes han estado llenos de una Casa Blanca desanimada y paranoica, con tantas batallas intestinas como combinaciones de funcionarios.Estas son las mismas personas que escucharon al Sr. Trump fulminar sobre la investigación de Mueller durante meses; también han trabajado junto a varios colegas que saben que ahora han proporcionado capítulos y versículos de discusiones internas. Y saben que hay más por venir, comenzando con la entrevista de Steve Bannon con el abogado especial.Esto nos lleva a la fascinante característica del informe de The Times: los eventos que detallamos sucedieron hace más de seis meses, pero recién ahora están saliendo a la luz. ¿Para quién? El informe del Times proviene de cuatro personas, al igual que los informes de seguimiento de otras organizaciones de noticias. Una cierta cantidad de gente que sabe ha decidido, tal vez en concierto, lanzar una bomba ahora, una que guardaron para sí mismos durante muchos meses.Quizás desde su posición privilegiada, ven que el Sr. Mueller está terminando un caso de obstrucción del cual el presidente probablemente no pueda defender, porque es culpable. Y tal vez están maniobrando para posicionarse favorablemente, en la creencia de que el Sr. Trump puede ser acusado (si no es removido de su cargo) y que habrá un amplio cálculo de cuentas.Uno piensa en Richard Nixon, al final, balbuceando malhumoradamente a Henry Kissinger, uno de los pocos hombres que quedan en su círculo íntimo. Esto no se acerca al final de la Casa Blanca de Trump. Pero la imagen de un presidente aislado y abandonado aún resuena.El Sr. Trump ha manejado la Casa Blanca y el gobierno con matones y fanfarronadas. Su firma ejecutiva ha sido “Estás despedido”, como la estrella de la televisión de realidad que a menudo parece pensar que todavía es. Se ha ganado la desconfianza de su personal con su comportamiento errático y despótico.Ahora, un año después de su presidencia, tiene todos los motivos para pensar mientras mira a su alrededor que su personal se pregunta quién será el siguiente en salir, por despido o por cargos criminales, y no hay nadie cuya lealtad el pueda estar seguro excepto por la de su hijo Donald Trump Jr. Eso no es suficiente para llevarlo a él, y al país, a través de tres años más.