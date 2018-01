Sr. Presidente, 'pelear' una investigación es obstruir la justicia

Fue una de las grandes ironías del ascenso de Donald Trump que el simpatizante más espectacularmente promiscuo de la historia política estadounidense fue aplaudido por sus partidarios por "contarlo como es". Eso es cierto, Trump es incapaz de ocultar lo que realmente cree, incluso cuando soltarlo lo pone en peligro político o legal.Cuando se trata del escándalo de Rusia, y particularmente la cuestión de la obstrucción a la justicia, puede ser deshecho por su propia bocaza.Ahora parece que la obstrucción a la justicia está recibiendo una gran atención del consejero especial Robert S. Mueller, particularmente en relación con el despido del ex director del FBI James Comey y el asunto del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. En una conferencia de prensa improvisada el miércoles, The Post informó que Trump desestimó la idea de que había obstruido la justicia, en lugar de caracterizar sus propias acciones como un esfuerzo para "defenderse":"El presidente sugirió que podría ser investigado por obstrucción a la justicia como parte de la investigación de Rusia porque estaba" peleando "y reiteró que" no hubo colusión "entre su campaña y Moscú."'Oh, bueno,' ¿Se defendió? '' 'Trump dijo,' Vuelves a pelear ',' Oh, es una obstrucción '".Vale la pena desempacar, porque en este breve comentario, Trump casi admite que obstruye la justicia.Eso es muy importante, porque la justificación que podría esperar que él ofreciera por esas acciones es que en realidad no tenían nada que ver con la investigación de Rusia y, por lo tanto, eran perfectamente apropiadas. Pero Trump está diciendo todo lo contrario.Por ejemplo, tomemos el despido de James Comey. ¿Fue eso "luchar" contra la investigación de Rusia? De ser así, eso constituiría casi con toda seguridad una obstrucción a la justicia, porque fue una acción tomada para frustrar una investigación oficial.Según los informes que hemos recibido sobre las investigaciones de Mueller, esa parece ser una de las cosas que intenta establecer. Es importante señalar aquí que las acciones que son perfectamente legales y están dentro del poder del presidente, como despedir al director del FBI, pueden constituir una obstrucción si se realizan con la intención corrupta de interferir con una investigación.La dificultad reside en establecer que el intento fue corrupto (y luego hay un argumento separado sobre si un presidente puede interferir con una investigación por cualquier intento). De todos modos, sí sabemos que Trump intentó interferir con la investigación. Le dijo a NBC News dos días después de despedir a Comey que lo hizo porque "lo de Rusia con Trump es una historia inventada".¿Qué pasa cuando Trump le pide a Comey que suspenda la investigación de Michael Flynn? Según el testimonio juramentado de Comey, al final de una reunión el día después de que Flynn fuera despedido, Trump ordenó a todos los demás que salieran de la habitación y luego le dijo a Comey: "Espero que veas como dejar que esto suceda, para dejar ir lo de Flynn. Él es un buen tipo. Espero que puedas dejar esto ir "(Trump niega esto). ¿Fue eso "contraatacar" para ayudar a un amigo? Si es así, eso también es potencialmente una obstrucción a la justicia.Es aún más claramente una obstrucción si Trump supiera en ese momento que Flynn le había mentido al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso, lo que significaría que Trump estaba presionando a Comey para que despidiera a Flynn a pesar de saber que Flynn había cometido un crimen. Trump dijo en un tuit que sí lo sabía, lo que llevó a su abogado a decir que él, el abogado, había escrito el tuit, que acababa de tomar posesión de la cuenta de Twitter de Trump por primera y última vez, como una abogado lo haría. Este reclamo absolutamente absurdo fue creído precisamente por nadie.Está muy claro que Trump cree que como presidente puede hacer lo que quiera, y que lo que haga no puede ser una obstrucción a la justicia, o como dijo Nixon: "Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal. " Trump parece pensar que tiene derecho a "luchar" contra una investigación oficial, utilizando los poderes de su oficina para hacerlo. Él va a descubrir lo equivocado que está.