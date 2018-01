Debes hablar con tus hijos sobre el sexo

El movimiento #MeToo, específicamente las conversaciones recientes sobre el consentimiento, seguramente ha aumentado la cantidad de conversaciones sexuales en la mesa últimamente.Mi hijo, de solo 16 años, tranquilo, tímido y aún así conocer a su primera novia, ha sido parte de algunas discusiones extremadamente francas sobre el respeto y el abuso sexual.Pero nuestras primeras conversaciones un poco incómodas preceden a las actuales acusaciones diarias contra hombres poderosos que utilizan la influencia de la carrera para seducir a las mujeres, en la era posterior a Harvey Weinstein.Esas conversaciones se convirtieron en elementos básicos de la hora de comer el 22 de octubre de 2017.Esa mañana, estaba leyendo un artículo sobre madres que estaban "dispuestas a hacer cualquier cosa y todo" para defender a sus hijos contra las acusaciones de agresión sexual. Me encontré con un comentario en el artículo de una autodenominada demócrata y feminista de toda la vida que creía que su esposo y sus dos hijos eran "súper respetuosos" con las mujeres: "Realmente no necesitamos enseñar a nuestros hijos a no violar a una mujer".Eso fue un balde de agua fría para mí.Claro, en apariencia parece razonable: crías hijos e inculcas tus valores de respeto y empatía por todos.¿Pero es esto suficiente?Mi esposo, mi hijo y yo salimos a desayunar a nuestra cafetería local cuando me volví hacia nuestro niño y le dije con toda seriedad: "Nunca violes a una mujer"."Gracias mamá, lo sé", respondió enfadado.Fue la apertura de un diálogo que se había mencionado anteriormente pero, a partir de ese momento, se volvió a visitar con frecuencia.Durante la cena de la otra noche, mi familia conversó sobre las nociones ahora desactualizadas de que "no significa que no" y el nuevo estándar de consentimiento afirmativo, esencialmente, "Solo sí significa que sí". Ya en 2014, este estándar más estricto estaba comenzando a asentarse en algunos campus universitarios.A través de los esfuerzos de educación sanitaria de la salud en escuelas públicas, mi hijo ya estaba familiarizado con los principios básicos de "solo sí significa que sí". Ambas partes deben expresar un acuerdo afirmativo y voluntario para participar en la actividad sexual.Ahí es donde estamos en el 2018.Los padres de hombres y mujeres jóvenes deberían tener discusiones francas y sobre asuntos de vital importancia para la salud y la dignidad.Y hay razones para creer que tales conversaciones son efectivas. Según una encuesta de MTV sobre cómo el movimiento #MeToo ha afectado a los jóvenes, uno de cada tres hombres jóvenes dice: "Me preocupa que algo que he hecho pueda ser percibido como acoso sexual".El 40 por ciento de los hombres jóvenes dijo: "El movimiento #MeToo ha cambiado la forma en que interactúo en las relaciones románticas" y el 85 por ciento de los mil 800 jóvenes encuestados respondieron que la reciente avalancha de acusaciones de acoso sexual "inició una conversación importante".Al igual que decirle a sus hijos que no pueden comer postre todos los días, que no pueden quedarse hasta tarde para jugar videojuegos en una noche escolar o evitar el regaderazo diario, eventualmente se darán cuenta de que hablar de sexo respetuoso es solo otra cosa. aspecto necesario de ser padre.