Envía Trump mensajes mixtos sobre los dreamers

El lunes, el Senado votó 81-18 y la Cámara 266-150 para reabrir el gobierno federal y financiarlo hasta el 8 de febrero, así como para dejar de tomar como rehén la atención médica de casi 9 millones de niños pobres.Los cierres de gobierno pueden ser un buen teatro partidista, pero nadie gana con ellos.Ahora, quizás, el Congreso finalmente tomará una ley para proteger a los cerca de 700 mil "dreamers", inmigrantes que fueron traídos a este país ilegalmente cuando eran niños, una legislación que casi 9 de cada 10 estadounidenses apoyan.Esa, al menos, fue la oferta que hizo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para romper el estancamiento. Pero dado el historial de McConnell, es justo que muchos demócratas y otras personas de buena fe cuestionen su palabra.Pero la atención ahora está donde debería estar: en el fracaso del presidente Trump y los republicanos en el Congreso para hacerse cargo de los "dreamers", a pesar de sus repetidas afirmaciones de que lo desean.Trump ha enviado mensajes muy contradictorios. Los Dreamers, dijo el pasado mes de febrero, son "niños absolutamente increíbles" que merecen ser tratados "con corazón". Y sin embargo, en septiembre creó este problema ordenando el final del programa si el Congreso no encontraba una solución permanente 5 de marzo. Hace dos semanas prometió entregarles una "carta de amor". Pero dos días después rechazó un acuerdo bipartidista con ese fin. El viernes, horas antes del cierre del plazo, Trump habría llegado a un acuerdo con el líder minoritario del Senado, Chuck Schumer, que habría protegido a los "dreamers" y aumentaría la seguridad fronteriza, pero luego revirtió el curso a instancias de los halcones antiinmigrantes que rodean el Oficina Oval: su jefe de gabinete, John Kelly, y su asesor principal, Stephen Miller. El domingo, el presidente desató su Miller interno y atacó a los demócratas que, según dijo, "solo quieren que los inmigrantes ilegales ingresen a nuestra nación sin control".Entonces, ¿qué quiere esta Casa Blanca? Nadie parece saberlo, incluido el propio Trump.Schumer dijo que tratar con el presidente es "como negociar con gelatina Jell-O". Y ese fue un factor clave que precipitó el cierre del fin de semana. Un estratega republicano dijo que la falta de convicciones claras de Trump, combinada con su ignorancia de los asuntos básicos de política, "anima a todas las partes a tomar posiciones que no comprometerán".Compare esto con lo que sucedió en 2013, cuando los republicanos de línea dura cerraron el gobierno después de que el presidente Barack Obama se negó a ceder a su demanda de desfinanciar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, su logro legislativo distintivo. Obama, que desde el principio tuvo claro que no negociaría en ese punto y se mantuvo firme, eventualmente prevaleció.En 2018, la Casa Blanca está ocupada por un hombre sin principios evidentes más allá de promover su propia marca y anotarse "triunfos", sin embargo, podría definirlos. Está tan poco interesado en los detalles del gobierno que recientemente les dijo a los legisladores que firmaría cualquier proyecto de ley de inmigración que le enviaran. ¿Cómo negocias con un director ejecutivo que no sabe qué buen negocio es?El otro obstáculo es más familiar: una facción antiinmigrante de los republicanos en el Congreso que ha derrumbado la reforma de inmigración durante casi dos décadas, incluso cuando está más fuera de sintonía con el sentimiento público. Hay buenas razones para preocuparse de que esto no sea diferente en tres semanas; Independientemente de lo que el Senado pueda estar de acuerdo, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, no se ha comprometido a presentar un proyecto de ley ante el tribunal.

