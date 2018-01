Nadie gana con los cierres del gobierno

"Cerrar el gobierno federal nunca debería ser moneda de cambio para ningún tema. Ninguno. Los cierres deben ser regulados como las armas químicas en una verdadera guerra. Deberían prohibirse".Esas fueron las palabras del senador republicano de Tennessee Lamar Alexander durante el debate de cierre del gobierno el fin de semana. Suenan verdad independientemente de qué partido represente.En el último cuarto de siglo, el gobierno federal se ha cerrado al menos seis veces. La última duró solo tres días; no sabemos cuánto durará la próxima.Lo que sí sabemos es que Alexander tiene razón. Aprovechar la urgencia de un momento para obtener ganancias políticas es una cosa, pero usar una fecha límite como una daga para debilitar las operaciones federales es un mal hábito. El ultimátum: obtenemos lo que queremos o estamos cerrando este lugar.Los dos principales partidos, impulsados por la arrogancia y la fe injustificada en su influencia, han usado este truco.En los cierres de 1995-96, el presidente de la Cámara, Newt Gingrich, buscó un aumento en las primas de Medicare para ayudar a estabilizar y salvar el programa. El presidente Bill Clinton, aunque debilitado por un tsunami republicano en las elecciones intermedias de 1994, se mantuvo firme contra el presupuesto del Partido Republicano durante 27 días.En el 2013, los republicanos querían retrasar el lanzamiento de Obamacare, un programa cuyas debacles en el sitio web y exageradas proyecciones de suscripción pronto demostraron ser optimistas. Pero los republicanos tontamente pensaron que la mayoría de los ciudadanos apoyarían lo que se convirtió en un cierre de 17 días. El público no los apoyó.El último cierre se inició cuando los demócratas hicieron un acuerdo presupuestario temporal dependiente de proteger de la deportación a 700 mil jóvenes traídos a este país y protegidos bajo un programa llamado DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Los demócratas apostaron a que con una encuesta de la CNN que determine que el 84 por ciento de los estadounidenses quieren que DACA se extienda, estarían seguros al exigir eso en un acuerdo presupuestario.Pero la encuesta, divulgada el viernes, también informó que, cuando se le pidió elegir cuál era más importante, mantener abierto el gobierno o encontrar una solución a DACA, el 56 por ciento dijo que el primero y solo el 34 por ciento el último. Los estadounidenses simpatizan con los desvalidos, pero no a su costa.La conclusión es que nadie gana las peleas de cierre, por lo que no deberíamos tenerlas.Los demócratas todavía ven a los republicanos, que tienen el Congreso y la presidencia, como vulnerables en este debate. Sin embargo, The New York Times informa que, "Para los demócratas en la votación en muchos de los estados que el presidente Trump llevó, hay un peligro inequívoco en ser visto como dispuestos a cerrar el gobierno para proteger a los inmigrantes indocumentados traídos a este país ilegalmente cuando eran niños".Las encuestas realizadas por un comité de acción política demócrata revelaron que un cierre impulsado por DACA dañaría a los demócratas en cinco estados republicanos donde los demócratas del Senado deben reelegirse este año, lo que significa que al defender la inmigración, podrían ser vulnerables a los republicanos.Cualesquiera que sean las repercusiones políticas específicas, estos cierres tienen éxito solo en reafirmar a los estadounidenses que sus líderes están más preocupados por ganar puntos con sus bases que en resolver problemas.Debemos recordar que el presidente actual aprovechó ese tipo de frustración electoral hasta llegar a la Casa Blanca.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.