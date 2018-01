Erosiona Trump influencia global de Estados Unidos

La diatriba del presidente Trump hace una semana contra los países no blancos puede estar desgarrando la fibra del poder moral estadounidense en el extranjero.Sea testigo de la reacción mundial en el tiempo desde que el presidente de Estados Unidos llamó a las naciones africanas y latinoamericanas “países de mierda”. Esta es la última de una serie de acciones ofensivas o afirmaciones del presidente que socava el atractivo de los valores estadounidenses.“Trump ha sido un desastre para el poder moral estadounidense”, dice Joseph Nye, el distinguido diplomático y académico que acuñó la frase hace tres décadas. Es la capacidad, a falta de usar la fuerza, de influir u obligar a otros a través de la diplomacia, los ideales y la asistencia. El poder moral debe complementar el poder militar o la presión económica. Durante 70 años, desde el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, esto ha sido un elemento básico, si no una prioridad, de la política exterior estadounidense.Este no es un concepto moderno ni partidista.“Incluso los romanos entendieron la importancia del poder moral”, señala Nye. “Reagan, los Bush, Clinton, Obama, todos entendieron esto”.Meghan L. O’Sullivan, una alta funcionaria de política exterior en la administración de George W. Bush, advirtió sobre los peligros de que Trump rinda las ventajas de poder moral de Estados Unidos, citando la retirada de los acuerdos climáticos de París y el pacto comercial Transpac Partnership. Eso fue en junio de 2017; ha empeorado.La administración está reduciendo y denigrando al cuerpo diplomático. Los oficiales del servicio exterior están renunciando por principio, y hay decenas de vacantes. La brecha de experiencia tomará años en abordarse. La Casa Blanca propuso recortar la ayuda extranjera, aunque el Congreso restauró algunos recortes.Trump continuamente infla las pasiones contra los inmigrantes, ya sea el mensaje que envió con la prohibición propuesta a los visitantes de ciertos países musulmanes o sus acusaciones de que los haitianos entrantes “todos tienen SIDA” o que si dejamos que los nigerianos “nunca regresen a su país”. El verano pasado pareció equiparar a los nacionalistas blancos y neonazis que crearon violencia en Charlottesville, Virginia, con quienes protestaban por la injusticia racial.Las consecuencias de este comportamiento han sido devastadoras. La encuesta de Gallup de la semana pasada descubrió que en 134 naciones, sólo el 30 por ciento de las personas aprueba el liderazgo de Estados Unidos. Hoy, un mínimo histórico y un 48 por ciento desde hace un año cuando Barack Obama era presidente. Una encuesta de Pew del año pasado sugirió una brecha aún mayor (Rusia fue uno de los pocos países donde la aprobación de Estados Unidos había aumentado).La encuesta respetada de Soft Power 30 que mide el uso más efectivo del poder moral encontró que Estados Unidos en 2017 cayó del primer al tercer lugar, detrás de Francia y el Reino Unido. China es quien más ha ganado influencia.Trump y la mayoría de los expertos en administración ignoran estas medidas. El director de presupuesto Mick Mulvaney se jactó de su “presupuesto de poder duro”. Y el embajador de las Naciones Unidas Nikki Haley, al defender el historial del presidente, señaló la forma en que “respondió a Siria” o “finalmente avisó a Corea del Norte”.La realidad es que después del ataque con misiles de crucero de Estados Unidos el pasado mes de abril en una base aérea en Siria, el dictador Bashar al-Assad todavía está a cargo, y Rusia e Irán siguen siendo influyentes allí. Y Kim Jong Un puede haber sido amenazado, pero ni este “hombre de los cohetes” norcoreano parece intimidado.

