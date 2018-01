El poder de la mujer se manifiesta nuevamente

Hace un año, 24 horas después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, más de 2.5 millones de mujeres y sus aliados acudieron para expresar su desaprobación en la Marcha de las Mujeres en todo el país y en todo el mundo.Llevaban sombreros de color rosa y llevaban signos subversivos, y las multitudes se convirtieron en el mayor día de protesta en la historia de Estados Unidos. El gran volumen de indignación fue trascendental, notable en sí mismo.Pero es 2018 ahora, y hemos aprendido algo en el camino: la indignación no es suficiente.El impacto de la Marcha de Mujeres original sigue siendo real y significativo. Con el surgimiento de redes de base en todo el país, el activismo ha florecido y las mujeres se están organizando. Se postulan para puestos públicos grandes y pequeños, y el número de mujeres en el Congreso ha alcanzado un récord histórico.“Indivisible” y movimientos similares ayudaron a obstaculizar la legislación destructiva, como la derogación propuesta de la Ley de Asistencia Asequible.Fuera del ámbito político, no es difícil trazar una línea desde la indignación expresada en masa a las voces recién envalentonadas del movimiento #MeToo. Allí, las mujeres han derribado a los poderosos abusadores y han abierto una discusión franca sobre el acoso y la agresión sexual. Y a medida que la visibilidad de la ira de las mujeres ha aumentado, el feminismo finalmente se ha generalizado. Se están contando más historias de mujeres y las mismas mujeres.Pero no todas las mujeres han compartido este progreso por igual.Desde el momento en que se concibió, la Marcha de las Mujeres 2017 fue inspiradora pero imperfecta. Sus asistentes eran en su mayoría blancos; la mayoría eran de clase media. Si bien hubo un poder enorme implicado en la cantidad de personas que se reunieron, no estaba necesariamente claro a quién se le otorgaría ese poder. A los críticos les preocupaba que sólo ciertas cuestiones de mujeres se tomarían en serio. Parecen haber tenido razón.Sí, hoy hay más mujeres buscando empleo, pero el renovado interés en la política aún no ha cambiado la realidad vivida para la mayoría. Más de una de cada 8 mujeres en los Estados Unidos aún viven en la pobreza, y la legislación que se avecina tiene como objetivo eliminar las políticas que les brindan apoyo. Más mujeres están muriendo de complicaciones relacionadas con el embarazo aquí que en cualquier otro país desarrollado, y la tasa está aumentando. Las mujeres negras están especialmente en riesgo.Sí, #MeToo ha tenido un impacto real. Los depredadores ya no afligen a tantas estrellas brillantes. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que trabajan en plantas de fábricas, en restaurantes o en entornos domésticos? ¿Han cambiado sus vidas para mejor?Y sí, el feminismo se ha generalizado, pero el feminismo ¿para quién? Muchas de las preocupaciones que son particularmente relevantes para las mujeres de color (brutalidad policial, privación de los derechos de los votantes) están desapareciendo de la vista.La indignación nos ha servido bien, pero no nos ha servido a todos. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí?Las mujeres que se autodenominan activistas deben ir más allá de ponerse sombreros rosas y levantar letreros, y prestar su apoyo a causas que pueden estar fuera de su esfera de interés habitual. Este debería ser un año para la solidaridad deliberada con las mujeres de color, con los trabajadores mal pagados, con los votantes privados de sus derechos y con las madres que necesitan ayuda. Cuando se trata de cuestiones como la disparidad racial, la desigualdad económica y una reducción de la red de seguridad social, la ira desenfocada no es suficiente.