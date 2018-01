Debe Francisco terminar con impunidad en la Iglesia

En su viaje a Chile, el Papa Francisco se disculpó por el abuso sexual clerical, expresando el “dolor y la vergüenza, la vergüenza que siento por el daño irreparable causado a los niños por los ministros de la iglesia”. Luego procedió a empeorar esa vergüenza descartando las acusaciones creíbles de que un obispo chileno fue cómplice en ocultar el abuso cometido por un sacerdote que alguna vez fue su mentor.El episodio fue emblemático de la aparente incapacidad del Papa para aceptar las revelaciones acerca de los sacerdotes pedófilos y los obispos y cardenales que los encubren. “¿No es justo pedir perdón?”, se preguntó al llegar a Chile.Bueno, no, no es justo, no cuando la iglesia no ha logrado desarraigar completamente la podredumbre moral que el escándalo de abuso ha plantado en su núcleo.El caso de Juan Barros, el obispo chileno a cuya defensa el Papa saltó, es ilustrativo. Fue elevado a su posición actual en 2015 por el Papa, que ignoró los informes de que Barros ayudó a encubrir el abuso cometido por el reverendo Fernando Karadima, un sacerdote cuyas fechorías fueron consideradas creíbles por el Vaticano.El Papa, que calificó las preocupaciones como “estúpidas”, dijo en Chile que “no hay ni una pizca de prueba en contra” del obispo, una afirmación que las víctimas de Karadima disputan amargamente.El Vaticano se ha escudado durante mucho tiempo detrás de la defensa de que la iglesia no es mejor o peor que la sociedad en general. Esa línea ha sido durante mucho tiempo hueca, rayana en autojustificarse; fue eviscerado recientemente por una comisión real en Australia que pasó cinco años investigando el abuso sexual de niños allí, que data de hace décadas. Sus hallazgos, los más completos en cualquier país hasta la fecha, encuestó a miles de instituciones, desde militares hasta clubes de natación, pero destacó a la Iglesia Católica y sus instituciones porque allí es donde ocurrió gran parte de los abusos. Casi el 60 por ciento de las víctimas afirmaron haber sido abusadas por alguien en una institución religiosa; de ese número, casi dos tercios dijeron que el abuso involucraba a la Iglesia Católica.Sin embargo, incluso en Australia, el Papa hace la vista gorda. El cardenal George Pell, un prelado australiano formalmente acusado de delitos sexuales por la policía de ese país en junio, continúa ocupando uno de los cargos más importantes en Roma como el zar de Papa Francisco para las finanzas del Vaticano.En el Vaticano, el tribunal del Papa para tratar con los obispos implicados en el abuso sexual infantil, anunciado con gran fanfarria en 2015, nació muerto. Una comisión de expertos para asesorar al Vaticano sobre la protección de los menores, establecida por el Papa, fue obstaculizada en todo momento por los burócratas, y ahora ha caducado.El mismo Papa concedió misericordia a algunos sacerdotes pedófilos notorios, evitándoles eludir y ordenándoles una vida de oración y penitencia. Y justo antes de Navidad, el Papa dignificó al difunto cardenal Bernard Law, quien renunció en desgracia como arzobispo de Boston y sigue siendo el símbolo más notorio de la indiferencia de la iglesia hacia las víctimas de abuso, bendiciendo su ataúd en un extravagante funeral en San Pedro Basílica en Roma.¿Cómo puede haber perdón frente a tal impunidad?

