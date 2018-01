Todos cayeron en el golpe publicitario de Amazon Inc.

Amazon Inc. lanzó esta semana la lista de ciudades que son finalistas para su segunda sede de 5 mil empleos y 5 billones de dólares. La lista es tan predecible que es anticlimática.Amazon prácticamente eligió los mismos finalistas que elegiría cualquier empresa con el objetivo de construir una nueva sede. Nueva York. Boston. Washington. Atlanta. Dallas. No es que estas ciudades necesiten más empleos. Todo es completamente convencional. Sin embargo, todos estamos hablando de eso. Escribiendo sobre eso. Discutiendo sobre eso. En esto, Amazon ha logrado un enorme acto de relaciones públicas y promoción de marca.Las empresas mueven la sede todo el tiempo. Eligen dónde invertir pero generalmente es un proceso semiprivado. Hablan con los funcionarios correctos de la ciudad y del estado, se hacen presentaciones y se hacen ofertas, y luego viene el anuncio. La noticia es una historia de dos días, si eso.Sólo Amazon podría haber convertido el proceso en una extravagancia, llena de millones de dólares en publicidad gratuita, mientras los medios cubren la historia con la anticipación sin aliento que generalmente se asocia con la apertura de una nueva película de Star Wars. O quizás la mejor comparación es una elección. Porque no recuerdo ningún momento en el que tanto los “ganadores” como los “perdedores” en la competencia por las oficinas corporativas hayan sido tan públicos.Los concursantes ya han gastado una gran cantidad de dinero. Aunque los municipios han sido cautelosos sobre exactamente cuánto, uno sospecha que la cantidad es más que la lucha habitual por una decisión de ubicación. ¿Por qué? Por un lado, Amazon, al publicar públicamente sus criterios, probablemente alentó una inversión significativa de las ciudades que de otra manera no se habría molestado. Más allá de eso, Amazon es Amazon.¿Qué funcionarios locales podrían resistir la oportunidad de atraer a uno de los cuatro grandes? Los políticos reclaman con entusiasmo crédito por traer proyectos mucho más pequeños de Amazon a sus estados y ciudades. Es un negocio como de costumbre. La publicidad que se adjuntará al aterrizaje de HQ2 de Amazon será varios órdenes de magnitud mayor que el aterrizaje de un almacén o centro de despacho. Sólo imagínese ser el alcalde o el gobernador que puede ir a la televisión y decir, una y otra vez, “traje a Amazon aquí”. El prestigio podría asegurar su carrera política.Amazon jugó este juego de sillas musicales a la perfección. El único drama que queda en esta telenovela es cuál de las Grandes 20 gana.Atlanta, Boston y Washington son favoritos para los Tres Finalistas, que, nuevamente, es otro juego de relaciones públicas para Amazon.

