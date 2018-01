Otro ejemplo de por qué no debemos creer a las redes sociales

Recientemente se divulgó un video de Steven Pinker, un profesor de la Universidad de Harvard, en el que al parecer alaba a miembros de un movimiento racista. El video, que fue grabado en noviembre durante un evento en Harvard organizado por la revista Spiked, mostraba a Pinker diciendo que “la gente a menudo muy educada, muy inteligente que tiene tendencias de extrema derecha” y destaca que son “conocedores del internet y los medios”.La grabación se hizo viral. La derecha lo celebró y la izquierda se enfureció. El sitio web neonazi Daily Stormer redactó un artículo con un titular que, en parte, decía: “Profesor judío de Harvard admite que la extrema derecha y la derecha tienen la razón”.Un tuit del video publicado por Alex Witoslawski, una persona que se describe como simpatizante de la extrema derecha, obtuvo cientos de retuits incluyendo uno de Richard Spencer, un líder nacionalista blanco.“Steven Pinker desde hace tiempo ha sido un favorito de la extrema derecha supremacista y blanca”, señaló el periodista Ben Norton, quien simpatiza con la izquierda. “Y él les corresponde”.Otros reaccionaron al rumor con simple exasperación: “Dios santísimo”, dijo el comentarista liberal y biólogo PZ Myers, quien también escribió un texto en el que denunció a Pinker por esta supuesta alianza.Sin embargo, este es un episodio que vale la pena desentrañar porque enfatiza una tendencia perturbadora de gente que le cree a las redes sociales y las utiliza para reforzar sus puntos de vista, correctos o no.Una cosa es decir que la izquierda y la derecha interpretan los hechos de manera diferente. Ese tipo de fragmentación informativa ha estado ocurriendo durante mucho tiempo y precede a Twitter.Lo que las redes sociales hacen es descontextualizar los hechos, con una brevedad carente del más básico entorno u objetividad.Las nocivas dinámicas sociales de estos espacios en línea promueven la idea de que cualquiera que no esté de acuerdo contigo sobre un tema controvertido, aunque sea un leve desacuerdo, está mal, es un tonto o no se puede confiar en él. En una amplia y creciente gama de temas no existen los desacuerdos en las redes sociales.La furia en línea dirigida a Pinker es el ejemplo perfecto.El pedazo de video compartido no corresponde al mensaje que dio en Harvard. Si se ven los ocho minutos completos del pánel del cual lo extrajeron, está claro que el punto de Pinker es que las creencias de la extrema derecha son falsas e ilógicas, pero que la izquierda necesita mejorar cómo combatirlas.Sería imposible que una persona razonable vea el video de ocho minutos y piense que el punto de Pinker es alabar a la extrema derecha. Lo que hace el catedrático es establecer un argumento psicológico sobre la corrección política, el reclutamiento de la extrema derecha y cómo combatir mejor las ideas fanáticas de ese movimiento. Para esto utiliza la autocrítica de la izquierda.Es difícil medir a Pinker con una versión tan gravemente distorsionada de su opinión, que se esparció cual incendio forestal en internet.Steven Pinker estará bien. Una exageración momentánea en Twitter no afectará su larga y exitosa carrera como intelectual en el ámbito público. Sin embargo, esto sucede cada vez más y, en muchos casos, le pasa a personas que no tienen ni el intelecto ni la reputación de Pinker.Cada vez es más difícil hablar de cualquier tema controvertido en internet sin que cada opinión sea convertida en una caricatura por los oportunistas que comercian con la indignación de modo que todos, por temor a quedar atrapados en la escaramuza, nos refugiamos en nuestras trincheras ideológicas simplistas donde podemos exaltar nuestra rectitud colectiva sanos y salvos, solo con gente que piensa como nosotros.En este caso sería algo como: “¡Steven Pinker dijo que la extrema derecha es buena!", cuando lo que dijo se aproximaba más a "la extrema derecha es mala, pero debemos defender ese derecho de creer".Caer en la manipulación de las redes sociales, o pero aun, creerla, nos está convirtiendo en seres humanos más tontos.

