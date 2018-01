¿Por qué tratamos a los indocumentados peor que a criminales?

¿Quién es estadounidense? Tradicionalmente, buscamos la ciudadanía para responder esa pregunta, pero el problema es más complicado que las etiquetas legales.Entre los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy en día, el 60 por ciento ha vivido aquí durante una década o más. Muchos han construido lazos familiares y comunitarios profundos, a través de cónyuges, hijos, trabajos, hogares e hipotecas de ciudadanos estadounidenses. Se han convertido en estadounidenses en todo menos en estado legal.La ley actual rara vez otorga a los inmigrantes de larga duración el derecho a quedarse, condenándoles a una vida de incertidumbre sin libertad condicional. Cualquier parada de tráfico desafortunado o encuentro con oficiales de la ley puede conducir a la deportación sin derecho a devolución. Tal castigo es en muchos sentidos peor que una sentencia de prisión, que al menos le da a las personas que violan la ley la oportunidad de regresar a su vida anterior.El primer año en el cargo del presidente Trump solo ha agravado el problema. Las detenciones de inmigrantes en el interior del país, que no incluye a los que están en la frontera, han aumentado un 43 por ciento. Uno podría tratar de justificar este duro trato señalando que estos inmigrantes violaron la ley cuando entraron o se quedaron en el país sin los documentos adecuados y, por lo tanto, deben vivir con el riesgo de ser deportados. ¿Pero deben estas consecuencias colgar sobre la cabeza de un inmigrante para siempre?No lo hacen según el derecho penal. Excepto por los crímenes más atroces, los estatutos de prescripción requieren que el gobierno enjuicie a un delincuente dentro de un cierto período de tiempo (cinco años para la mayoría de los delitos federales) o que abandone el asunto. Las demandas civiles, como por agravio o incumplimiento de contrato, deben presentarse de manera similar dentro de un período fijo. Por lo general, no aceptamos responsabilizar a las personas por las fechorías cometidas hace una década o más, en parte por el reconocimiento de que las personas deberían poder seguir adelante con sus vidas a pesar de lo que han hecho en el pasado.Si aceptamos un límite de tiempo para responsabilizar incluso a los delincuentes, ¿por qué no para deportar a los inmigrantes? En algún momento, una persona que ingresó a los Estados Unidos sin autorización pero que tuvo raíces reales en el país debería ser elegible para obtener un estado legal.¿Poner fin a esta incertidumbre después de un período específico significa recompensar a las personas por violar la ley? No, significaría reconocer que hacer cumplir la ley no es el único interés en juego y que los residentes a largo plazo también tienen intereses legítimos en mantener las vidas que han construido. Eso no necesariamente significaría otorgar la ciudadanía, pero requeriría al menos un camino razonable hacia el estado legal.No todos calificarían. El Congreso tendría que determinar cuánto tiempo debe haber vivido un inmigrante en los Estados Unidos para ser elegible. Algunas personas que han cometido delitos graves podrían ser presuntamente excluidas, aunque deberíamos evitar la tendencia de la ley actual a considerar el delito menor como un motivo para la deportación.Conceder estatus legal a los inmigrantes a largo plazo también mejoraría la vida de muchos ciudadanos estadounidenses, especialmente los cónyuges e hijos de quienes llegaron ilegalmente a los Estados Unidos. Le debemos un poco de respeto a estas familias antes de deportar a una madre o esposo. Además, como cualquiera de nosotros, los inmigrantes son testigos de crímenes. Es probable que den un paso al frente para brindar testimonio solo si están a salvo de la deportación.Sectores completos de la economía, como la agricultura, la construcción, el paisaje y el trabajo doméstico, dependen de los inmigrantes que están dispuestos a realizar trabajos que los estadounidenses normales no. Y el estatus legal haría a las personas menos vulnerables a la explotación económica, reduciendo la presión a la baja sobre los salarios.Entonces, al contemplar la posibilidad de una reforma migratoria integral, es hora de reconocer que en algún punto, respetar las vidas que los inmigrantes han construido en Estados Unidos se vuelve más importante que hacer cumplir las leyes de inmigración. Como nación de inmigrantes, es lo mínimo que le debemos a los inmigrantes a largo plazo de esta generación.

