Prisioneros por siempre de Guantánamo

Incluso antes de asumir el cargo, el presidente Trump dejó en claro que nadie saldría de la prisión militar de Guantánamo, Cuba, bajo su mandato. Eran "personas extremadamente peligrosas", dijo. No importaba cuánto tiempo llevaban encerrados o si habían sido acusados de algún crimen. Deben renunciar a cualquier esperanza de liberación.Trump no solo renegó de los esfuerzos de sus dos predecesores para reducir la población de la prisión y, eventualmente, para cerrarla. Quería hacerlo más grande, "cargarlo con algunos tipos malos", como dijo él.Hoy, 41 hombres permanecen en Guantánamo. Trece tienen casos activos en el sistema de comisiones militares o han sido condenados. El resto se han mantenido como combatientes enemigos, pero sin cargos, por hasta 16 años. Cinco de ellos han sido autorizados para ser trasladados, lo que significa que el Pentágono, la Casa Blanca y las agencias de inteligencia acordaron hace mucho tiempo que no representan una amenaza para la seguridad. Muchos de estos hombres fueron arrestados bajo circunstancias cuestionables; algunos fueron torturados, ya sea en mazmorras clandestinas de la CIA en el extranjero o en Guantánamo.El jueves pasado, 11 de estos "presos por siempre" presentaron una petición de hábeas corpus en el Tribunal de Distrito en Washington, DC. Los hombres, todos musulmanes nacidos en el extranjero, dicen que su detención continua viola la garantía constitucional del debido proceso y la ley de 2001 que dio presidentes el poder de enviar combatientes enemigos a Guantánamo.Uno de los demandantes, el prisionero número 893, un yemenita de 45 años llamado Tolfiq al Bihani, ha estado detenido en Guantánamo durante casi 15 años. Fue autorizado para su liberación condicional en 2010. El gobierno saudita acordó aceptarlo en 2016, junto con otros nueve yemeníes. Esos nueve fueron todos transferidos, pero al Bihani permanece en Guantánamo sin explicación.El presidente George W. Bush puede ser culpable de crear la calamidad constitucional que es Guantánamo, pero al menos hizo un esfuerzo para vaciarlo de hombres que claramente no representaban ninguna amenaza para Estados Unidos, liberando a 532 detenidos para el final de su segundo mandato. El presidente Barack Obama, que fue bloqueado por los republicanos en el Congreso por mantener su promesa de campaña de cerrar la prisión, estableció revisiones regulares del caso de cada recluso y trabajó intensamente para negociar la transferencia de aquellos que no pudieron ser devueltos a sus países de origen. Al final, liberó a 197 detenidos.Durante la campaña presidencial del 2016, Trump se jactó de que autorizaría "absolutamente" técnicas de tortura como el submarino, porque los sospechosos de terrorismo "lo merecen de todos modos". Los prisioneros restantes de Guantánamo parecen destinados a permanecer encerrados no basándose en una evaluación individual de su casos -no habrá ninguno bajo Trump- sino porque sirven como símbolos convenientes de la agresiva plataforma antiterrorista y antimusulmana con la que se lanzó.Y sin embargo, los hombres hacen un caso claro para su liberación. El Tribunal Supremo ha dictaminado que los prisioneros en Guantánamo deben tener una "oportunidad significativa" para impugnar los motivos legales y fácticos de su detención, lo que significa que los tribunales federales tienen el poder de revisar esos reclamos y otorgar cualquier reparación adecuada.Si la Constitución representa algo, los demandantes argumentan en su demanda, que fue presentada en su nombre por el Centro de Derechos Constitucionales, debe defender la proposición de que el gobierno no puede detener a alguien durante 16 años sin cargos.El nuevo desafío legal representa la prueba más contundente del compromiso de Estados Unidos con sus principios fundacionales más importantes: la garantía del debido proceso y el derecho de habeas corpus en la prisión de Guantánamo.¿Seguiremos tolerando encerrar a más de dos docenas de hombres allí, sin cargo, para siempre?