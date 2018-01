Es tan peligroso viajar a Estados Unidos, como a México

Contrariamente a lo que puedan haber leído en Fox News y otros medios estadounidenses, el Departamento de Estado ha suavizado hasta cierto punto su alerta de viajes a México, poniendo al país en el mismo nivel de peligrosidad que España, Francia y el Reino Unido.Esa no es la impresión que dan muchos titulares tras el anuncio del Departamento de Estado del 10 de enero, en que dio a conocer su nuevo sistema de alertas de viaje.“Estados Unidos impone una alerta de ‘no viajar’ del nivel más alto a cinco estados mexicanos”, gritaba un titular en el sitio de internet de FoxNews. El artículo comenzaba diciendo que “el Departamento de Estado reveló el miércoles un nuevo sistema de advertencia de viajes, dando a cinco estados mexicanos la más estricta calificación de ‘no viajar’ junto a naciones devastadas por la guerra como Siria, Yemen y Somalia”.Pero FoxNews se dejó llevar por su manía de criticar a México, y algunos otros medios no se tomaron el tiempo de leer detenidamente el documento del Departamento de Estado.Bajo las nuevas pautas, el Departamento de Estado divide a los países en cuatro categorías, según los riesgos que presenten para los visitantes extranjeros. El Nivel 1 recomienda “Ejercer precauciones normales”; El Nivel 2 dice “tome mayores precauciones”; El Nivel 3 es “Reconsidere el viaje” y el Nivel 4 es “No viaje”.Y México está ubicado en el Nivel 2, en la misma categoría que Francia, España, el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Dinamarca.Entre los países que tienen la suerte de estar en el Nivel 1, la categoría más segura, se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Finlandia y Japón.Es cierto que cinco estados mexicanos azotados por la violencia de los carteles de la droga –Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero– están en la categoría “no viajar”. Pero la letra chica del nuevo documento del Departamento de Estado exime a algunos de los principales destinos turísticos, como Guadalajara y Puerto Vallarta, de la recomendación de “no viajar”.Lo que es más importante, el nuevo alerta de viajes del Departamento de Estado no desalienta a los estadounidenses –como lo hacía el año pasado– de viajar a Cancún, Los Cabos y la Ciudad de México, los mayores destinos para los 35 millones de turistas extranjeros que visitan México anualmente.Curioso por la reacción de México, llamé al secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid. Para mi sorpresa, a pesar de los titulares alarmantes en Estados Unidos, me dijo que se siente optimista sobre el impacto que tendrá el nuevo sistema de alerta de viajes.“Estoy feliz, porque el nuevo sistema es mucho mejor que al anterior”, me dijo De La Madrid. “Nuestros principales destinos de turismo extranjero, como Cancún en el estado de Quintana Roo, Los Cabos en Baja California Sur y Ciudad de México, están ahora al mismo nivel que España o Francia”.El portavoz del Departamento de Estado, Virgil Carstens, me dijo que “nuestro consejo general es que México es un país de Nivel 2”. Añadió que dentro de México, hay cinco estados con Nivel 4, que ya estaban etiquetados en el sistema anterior como peligrosos.No hay duda de que México tiene un grave problema de criminalidad. El año pasado hubo un nuevo récord de asesinatos en el país, superando los 27 mil homicidios reportados en 2011, según cifras oficiales. Aún así, los lugares más violentos de México no están en destinos turísticos. Muchas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Baltimore, Detroit y Washington D.C., tienen tasas de homicidios más altas que Cancún o Los Cabos.Lo que yo le agregaría a la nueva alerta de viajes del Departamento de Estado es que debería incluir también a Estados Unidos en su lista. La posibilidad de morir en un fuego cruzado entre pandillas de narcotraficantes en México es tan grande como la de ser acribillado por un loco armado hasta los dientes en Estados Unidos, como el lunático con 47 armas que mató a 58 personas en Las Vegas.Seamos sinceros, Estados Unidos es un país de Nivel 2, para “tomar mayores precauciones”, igual que México.

