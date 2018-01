Necesitamos inmigrantes trabajadores, no elitistas

Normalmente soy un anfitrión amable. Pero en una ocasión tuve que echar a alguien de mi casa.Esto fue hace unos 15 años, cuando trabajaba para The Dallas Morning News. Como mexicoamericano cuyo abuelo provenía de lo que el presidente Trump llamaría un país "de mierda", podría sorprenderle escuchar que la persona que fue escoltada por la puerta fue una elitista mexicana bien educada y altamente capacitada.O tal vez no te sorprenda si sabes algo sobre cómo funciona el sistema de inmigración de EU.Trump no sabe. En base a los comentarios que se le atribuyen sobre su tipo preferido de inmigrantes, hay al menos tres cosas que el presidente no comprende sobre Estados Unidos:– Lo que Trump considera "países de mierda" pueden producir algunos de los inmigrantes y refugiados más leales y productivos, de la misma manera que aquellos que huyen de regímenes totalitarios atesoran la libertad o aquellos que escapan de países que patrocinan el terrorismo se comprometen a ponerle fin. Aprendimos esta lección durante la Guerra Fría con europeos del este y cubanos. Muchos recién llegados rechazan su país de origen cuando lo cambian por este.– Todo el propósito de Estados Unidos no es echar un vistazo al bagaje de inmigrantes, sino recibir a gente desesperada de países pobres, corruptos y disfuncionales. No solo por compasión, sino también por nuestro propio interés. La nuestra es la última tierra de las segundas oportunidades, donde las personas vienen cuando sus propias naciones las descuidan, abusan, oprimen y menosprecian. Y a menudo tienen éxito aquí porque saben qué más hay por ahí.– Aquellos que tienen algo bueno en sus países de origen (como, digamos, personas de Noruega) probablemente no estén interesados en esforzarse por migrar a un país donde nada está garantizado y el éxito generalmente tiene un costo de sangre. sudor y lágrimas. Esta bien. Tenemos suficientes elitistas arrogantes que son de cosecha propia, por lo que no tenemos que importar más de países extranjeros.Es vergonzoso que Trump sea tan descarado al querer acoger a menos inmigrantes de lugares como Haití o El Salvador. Es decepcionante que quiera excluir a los de piel oscura y oprimidos para dejar espacio a los de piel clara y prósperos. Es tonto que Trump quiera poner fin a lo que los republicanos llaman "migración en cadena" y lo que el resto de nosotros conocemos como "reunificación familiar". Y es inquietante que le guste la idea de un sistema de mérito que favorezca a los inmigrantes educados y calificados, el tipo de sistema que habría rechazado a los inmigrantes irlandeses, italianos y judíos del siglo XX.Además, la inmigración debe ser impulsada por las necesidades laborales; si requerimos enfermeras, no deberíamos traer físicos nucleares.Esto me lleva de vuelta a ese altercado con el elitista mexicano, que un amigo me trajo a mi casa. Venía de una familia adinerada en la Ciudad de México y tenía una visa de estudiante. Después de recibir una educación, planeaba regresar a México para administrar el negocio familiar, a menos que, según dijo, obtuviera una mejor oferta de una empresa en los Estados Unidos. Tenía una licenciatura y hablaba un inglés perfecto. Apuesto a que su puntaje en las pruebas fue bueno.Me recordó a aquellos mexicanos de clase alta que, cien años antes, no le habrían dado a mi pobre y oscuro abuelo con su educación de sexto grado a la hora del día.Y allí estaba este pequeño imbécil, sentado en mi mesa, hablando mal de Estados Unidos. Estaba diciendo que nos trajimos la miseria entrometiéndonos en los asuntos de otros países. Lo que más recuerdo es que actuó como si le estuviera haciendo un favor a mi país viniendo aquí, yendo a nuestras universidades, incluso aceptando un trabajo.Aparentemente, el concepto de despreciar a los demás seres humanos no es exclusivo de los presidentes de EU.Discutí con mi invitado de la cena por un tiempo, mientras otros en la habitación se volvían más incómodos. Entonces, finalmente, harto, le dije que se fuera.He aquí el tipo de personas que Trump insiste en que necesitamos más: personas de alto rendimiento incapaces de humildad, carentes de gratitud y tan llenas de un sentido de derecho en su propio país que ahora les gustaría hacer lo mismo a este.