Debemos preservar visión de Martin Luther King Jr.

Antes de emitir su hipócrita proclama del feriado por el natalicio de Martin Luther King Jr. y mostrar su racismo con referencias a "países de mierda" como El Salvador, Haití y las naciones africanas en general, el presidente Trump debería haber leído el sermón de King "Nacimiento de una Nueva Nación", entregado en la Iglesia Bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama, el 7 de abril de 1957.Trump habría aprendido mucho del sermón de King sobre el colonialismo y la explotación y las nuevas naciones independientes que estaban a punto de nacer en toda África. Hubiera escuchado a King predicando, "que durante años y durante siglos, África ha sido uno de los continentes más explotados en la historia del mundo".En lugar de faltarle el respeto a las personas de color, un presidente estadounidense que celebra el "Día del MLK" en el 2018 debería haber sido informado de que fueron los europeos quienes explotaron a los africanos y los vendieron a la esclavitud. Habría entendido por qué el reverendo Martin Luther King Jr. comenzó a llorar, llorando de alegría, mientras se encontraba parado en Accra en marzo de 1957 y vio bajar la bandera británica e izar la nueva bandera de Ghana, lo que significaba el cambio de la colonia británica. a un pueblo soberano libre.Todo eso se pierde en el presidente de Estados Unidos: la dolorosa lucha por la independencia de África y los sacrificios de los líderes africanos para construir desde cero las economías que se levantarían en el mundo libre.Irónicamente, pero con justicia, le tocó a Nana Akufo-Addo, la presidenta de Ghana, denunciar los insultos vulgares y vulgares de Trump, calificando el lenguaje del presidente estadounidense como "extremadamente desafortunado". De hecho. Otras naciones en el continente, como Botswana, fueron más allá y calificaron las declaraciones de Trump como "irresponsables, reprensibles y racistas".Pero, ¿qué sabe Trump sobre la democracia constitucional de 60 años de Ghana con su economía basada en el mercado y el producto interno bruto de 43 mil millones de dólares que él llama "mierda"?¿O de Botswana, solo independiente desde 1966, pero con 7 billones de dólares en reservas de divisas y oro?Trump carece de la visión de líderes como King, y en vez se ve guiado por prejuicios e ignorancia.King, en ese púlpito en Montgomery, vio otra visión en la lucha por la justicia en el mundo en desarrollo y en Estados Unidos en 1957."Mientras luchas por la justicia, no luchas solo. Pero Dios lucha con usted. ... Esa es la belleza de esto ", dijo King," toda carne lo verá juntos ". No desde algunas alturas [de barrios ricos] y otros de las mazmorras de las barriadas. No algunos de los pináculos del Imperio Británico y algunos de los oscuros desiertos de África ", predicó. "No algunos blancos y no algunos negros, no algunos amarillos y no algunos marrones, pero todas las carnes lo verán juntos. Lo verán desde Montgomery. Lo verán desde Nueva York. Lo verán desde Ghana".Trump no ve nada de eso, se mantiene firme en su falta de respeto por la dignidad y el valor de todas las personas.