Nos acerca Trump a nueva crisis nuclear

Era el tipo de pesadilla que solo nuestros abuelos vivieron: el miedo a un inminente ataque nuclear. "Amenaza de misil balístico entrante a Hawái", decía la alerta de emergencia que los residentes de ese estado recibieron el sábado por la mañana. "Busca refugio de inmediato. Esto no es una prueba".Las autoridades anunciaron 38 minutos después que la alerta fue un error. Pero hizo tangibles los crecientes temores de que después de décadas de líderes que intentaron controlar con mayor seguridad los arsenales nucleares del mundo, el presidente Donald Trump haya aumentado la posibilidad de que esas armas se usen.En un momento en que muchos cuestionan si Trump debería o no estar cerca del "botón" nuclear, está avanzando con los planes para desarrollar nuevas armas nucleares y ampliar las circunstancias en las que serían utilizadas. Tales acciones rompen con los años de la política nuclear de EU y dificultan la persuasión de otras naciones para controlar sus ambiciones nucleares o renunciar a ellas por completo.Trump se jactó por el tamaño y el poder del arsenal nuclear de Estados Unidos, amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte, presionó por una expansión masiva de un arsenal de por sí exagerado, con 4 mil ojivas nucleares y se preguntó en voz alta por qué Estados Unidos posee tales armas si no está preparado para usarlas.Ahora, mientras intenta forzar a Corea del Norte a abandonar sus armas nucleares y asegurarse de que Irán no adquiera una, Trump está a punto de hacer pública una nueva política que compromete a Estados Unidos a una mayor inversión en esas mismas armas, según un borrador del documento. público por HuffPost y confirmado por The New York Times.Un cambio importante en la nueva política es el plan para construir nuevas armas nucleares de bajo rendimiento. La razón es que la mayoría de las armas modernas son tan poderosas que nadie cree que alguna vez serán utilizadas, por lo que las ojivas de menor explosivo son necesarias para mantener un elemento de disuasión eficaz. Esta lógica es una locura.Estados Unidos tiene capacidades nucleares y convencionales inmensas, y los expertos dicen que no hay evidencia de que estas armas nucleares de bajo rendimiento más utilizables obliguen a los adversarios a comportarse mejor. Ampliar el arsenal de EU indudablemente llevará a otros países a buscar arsenales equivalentes propios, al tiempo que aumenta las probabilidades de que las armas caigan en manos de terroristas y aumente el riesgo de una guerra accidental.La administración, sin embargo, nos haría creer que Estados Unidos se está quedando atrás en su capacidad militar. Trump se vio obligado a actuar, argumenta el documento, principalmente debido al "retorno desenfrenado de Rusia a la competencia de la Gran Potencia", incluida la modernización de su armamento nuclear. Rusia es, sin duda, un problema que debe ser enfrentado, pero esa es una razón cínica para un presidente que se ha negado a reconocer la interferencia del Kremlin en las elecciones del 2016.Para empeorar las cosas, Trump, en una decisión por separado el viernes, continuó poniendo el acuerdo de 2015 que congeló el programa nuclear de Irán en peligro. El presidente advirtió a los aliados europeos que deben acordar la revisión del acuerdo en 120 días, o retiraría a los Estados Unidos.Abandonar el acuerdo con Irán liberaría a Teherán para reanudar sus actividades nucleares y hacer que el mundo sea menos seguro. En otras palabras, el enfoque de Trump no tiene sentido.Hasta Trump, nadie podría imaginarse a Estados Unidos usando alguna vez un arma nuclear. El ejército convencional estadounidense es más que lo suficientemente fuerte como para defenderse de la mayoría de las amenazas.Pero Trump ha sacudido tanto esta ortodoxia que el Congreso ha comenzado a debatir los límites a su autoridad unilateral para lanzar armas nucleares. Ampliar las instancias en que Estados Unidos podría usar armas nucleares también podría facilitar que otros países con armas nucleares justifiquen el uso de sus propios arsenales contra adversarios.Como los residentes de Hawái pueden atestiguar, es un riesgo que el mundo no puede pagar.