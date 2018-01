¿Abordará el Papa abuso sexual en la Iglesia católica chilena?

El Papa Francisco comienza hoy lunes una visita de cuatro días a Chile. Para que este viaje sea exitoso, deberá enfrentar los escandalosos delitos sexuales de Fernando Karadima, un sacerdote chileno cuyo recuerdo me asedia a mi país. Los periódicos y programas de televisión en Santiago están llenos de reportajes sobre los abusos de menores cometidos por el despreciable padre Karadima y la impunidad de la que ha gozado.Las acusaciones en contra de este clérigo se presentaron ante la Iglesia católica chilena en el 2004, pero no se abrió ninguna investigación hasta que las víctimas –después de haber sido presionadas para guardar silencio durante años– finalmente hicieron público el abuso.El jueves en la mañana, una encuesta de una estación de radio de Santiago de Chile estimó que el 90 por ciento de los chilenos quieren que el Papa se reúna con las víctimas, les pida perdón y condene al padre Karadima. Este lunes, víctimas de abusos por parte de sacerdotes de varios países se encontrarán con las víctimas chilenas para denunciar la respuesta inadecuada del Vaticano ante estos crímenes. También se ha hablado de manifestaciones durante la visita.Una investigación del Vaticano realizada en 2011 declaró a Karadima culpable de abuso sexual. Las investigaciones llevadas a cabo por periodistas hallaron evidencias de corrupción financiera. Había amasado una fortuna para él y su familia estafando a sus seguidores.El padre Karadima no ha sido el único sacerdote chileno o latinoamericano a quien se acusó de ese tipo de abuso. Sin embargo, las autoridades de la Iglesia católica prefirieron cerrar los ojos ante estas transgresiones. Entre los sospechosos de haber decidido pasar por alto las profanaciones de Karadima está Juan Barros Madrid, a quien el Papa Francisco nombró obispo de Osorno, una ciudad a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, a pesar de las fuertes protestas de miembros de la diócesis. El obispo Barros era discípulo de Karadima y había sido su mano derecha.Cuando una comisión del Vaticano declaró culpable al padre Karadima, no se le apartó del sacerdocio, sino que sólo se le ordenó pasar el resto de su vida en oración y penitencia. Sin embargo, aunque el Vaticano le prohibió celebrar misas en público, se le ha fotografiado haciéndolo. Y, por cierto, no ha mostrado señal alguna de arrepentimiento, llegando incluso a declarar su inocencia ante una corte chilena.Los chilenos de todas las clases sociales consideran que la manera en la que el Papa lidie con el caso Karadima será decisivo y revelador. Al papa Francisco se le dará la bienvenida a Chile como un reformador, una voz importante a favor de los vulnerables y los olvidados, un defensor de los refugiados y del medio ambiente. Tanto los creyentes como quienes no lo son respetan a la Iglesia católica, porque algunos de sus líderes más prominentes defendieron los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y desafiaron las amenazas, a los escuadrones de la muerte y la persecución.Aun así, la osada Iglesia católica chilena ahora está herida y desacreditada por los estragos del caso Karadima, por el hecho de que quienes debieron juzgarlo y castigarlo encubrieron sus crímenes. Se abrió un proceso penal, como se hizo en más de 75 casos de abuso por parte de sacerdotes, pero los jueces indicaron que la prescripción de los delitos les impedía condenar al padre Karadima.El Papa Francisco necesita confrontar resueltamente esta falta de justicia y rendición de cuentas durante su visita. Debe ver esta crisis como una gran oportunidad para él, incluso como una forma de redención por el silencio que guardó en Argentina durante los años de tiranía y horror de la Guerra Sucia, un silencio que, según dicen quienes lo conocen, le causa angustia y remordimiento.Si se pone del lado de las víctimas de la Iglesia y no del lado de su jerarquía conservadora y autocomplaciente, si condena públicamente al padre Karadima por su nombre y denuncia a cada uno de quienes han protegido a ese malhechor, el Papa Francisco podría, en este encuentro, ayudar a exorcizar nuestros fantasmas y aliviar las heridas de Chile. ¿O querrá dejar el país sin haber sido fiel al mensaje liberador de Jesús?(Ariel Dorfman, profesor emérito de literatura en la Universidad de Duke).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.