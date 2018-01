Republicanos quieren manipular el censo, seguir en el poder

El Censo 2020 se realizará en un momento de agitación política, cuando los estadounidenses están experimentando una crisis de confianza en las instituciones federales. Desafortunadamente, es probable que el censo exacerbe esa crisis, porque la administración Trump la ha alistado en el trabajo de mantener el control político republicano.Las señales de la estrategia de la administración surgieron en mayo, cuando John Thompson, director de la Oficina del Censo y un veterano de 27 años de la agencia, renunció a un pronóstico del presupuesto del Congreso que dijo que era inadecuado. Los recortes propuestos socavarían los esfuerzos para expandir el acceso, difundir la información entre las comunidades que no se contabilizan o experimentar con las respuestas en línea.Esas campanas de advertencia sonaron más fuertes en diciembre cuando llegaron las noticias de que el presidente Trump nombraría al subdirector Thomas Brunell, un científico político que ha defendido en los tribunales las tácticas aleatorias de los republicanos. Luego, hace dos semanas, ProPublica informó que los funcionarios de la administración han pedido incluir una nueva pregunta sobre el estado de ciudadanía, una adición claramente dirigida a asustar a los inmigrantes para que no participen y sean contados.Esto debería preocupar a todos los estadounidenses.Un recuento preciso del pueblo estadounidense es la base de gran parte de nuestra política: todo, desde la asignación de escaños en el Congreso a miles de millones de dólares en fondos federales, está determinado por la cantidad de cabezas que se cuentan y dónde. Las preguntas que se hacen también pueden tener profundas consecuencias. Entonces, quizás no sea sorprendente que Trump, al igual que sus predecesores, intente jugar con el censo para obtener beneficios políticos.Pero esos esfuerzos para manipular el censo no siempre han funcionado. Un esfuerzo burocrático masivo, el censo demuestra el poder del gobierno nacional y resalta los límites de su poder en las decisiones de centenares de minutos hechas por aquellos que hacen el recuento y los individuos que deben ser contados.El censo siempre ha sido controvertido.El intento de la administración Trump de jugar con el censo agregando una pregunta de último minuto sobre la ciudadanía al cuestionario puede tener el efecto deseado de intimidar a los inmigrantes que de otra manera resultarían contados. Esto podría ayudar al partido a mantener el control político en las comunidades donde los latinos podrían inclinar la balanza de poder de los republicanos.O podría terminar reduciendo la población contada en estados republicanos confiables como Texas, reduciendo así su representación. Al igual que en 1870, no se sabe cómo se desarrollará el censo una vez que las formas se ponen en manos de las personas y comienza el recuento.(Giesberg es profesor de historia en la Universidad de Villanova).

