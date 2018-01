El presidente es racista y nadie va a cambiarlo

Podría escribir una contestación apasionada ensalzando todas las virtudes de Haití, la isla de mis padres, la primera nación negra libre en el hemisferio Occidental. Podría escribir sobre la belleza de la isla, la música y el arte vibrante, la majestuosidad de las montañas, el azul cristalino del agua que la rodea, la resistencia del pueblo haitiano, nuestra increíble ética de trabajo, nuestra fe. Podría contarles sobre mis padres, cómo llegaron a este país con tantos otros haitianos, cómo abrazaron el “sueño americano” y prosperaron, cómo yo y tantos estadounidenses de Haití de primera generación somos producto de los sueños estadounidenses de nuestros padres.Podría contarles acerca de la narrativa singular y opresiva que los medios emiten al hablar de Haití, la de una isla sumida en la pobreza y la miseria, la del SIDA, la de un país plagado de desastres naturales y provocados por el hombre, porque estas son las historias que la gente quiere escuchar, las historias que hacen de Haití un espectáculo lastimoso en lugar del país orgulloso y complicado que es.Podría decirte cómo he gastado una cantidad desorbitada de tiempo y energía, a lo largo de mi vida, educando a la gente sobre Haití y deshaciéndoles de las ideas dañinas e incorrectas que tienen sobre el país del nacimiento de mis padres.En la víspera del octavo aniversario del 12 de enero de 2010, el terremoto que devastó a Haití, el presidente de Estados Unidos, en la Oficina Oval, se preguntó en voz alta por qué debería permitir a los inmigrantes de “países de mierda” como Haití, El Salvador y naciones africanas ingresar a este país. Trump ha “tuiteado” una negación de que hizo tal declaración.Pero hubo testigos, lo cual es bueno y terrible a la vez.“Dijo esas cosas llenas de odio y las repitió varias veces”, dijo el viernes el senador Richard J. Durbin de Illinois, que estaba en la reunión.Pero el presidente tiene que saber que incluso si existiera una grabación del comentario, no habría consecuencias políticas para él. Él tiene que saber, como todos lo hacemos, que los comentarios xenófobos juegan bien con su base, las personas que estaban más que felices de ponerlo en el cargo porque podían proyectar a la perfección su racismo y misoginia sobre su personaje de celebridad. No es de extrañar que los presentadores de Fox News hayan defendido el comentario.Ahora, en respuesta a las noticias sobre los informes del vil comentario, hay personas que dicen “votemos” y destacan la importancia de las elecciones de mitad de período de 2018, como si la democracia estadounidense estuviera libre de injerencias y corrupción. Existe la creencia de que el presidente realmente no refleja los valores estadounidenses cuando, de hecho, sí refleja los valores de muchos estadounidenses.El presidente no está solo al pensar tan mal de las naciones en desarrollo. Él no reveló ningún nuevo racismo. Él, una vez más, reveló el racismo que ha estado allí todo este tiempo en Estados Unidos. Es grotesco y debemos soportarlo por otros tres o siete años, dado que los republicanos tienen un dominio total en el poder en este momento y están más dedicados a mantener ese poder que trabajando por el bien de todos los estadounidenses.Lo que se supone que debo hacer ahora es ofrecer esperanza. Se supone que debo decirte que ningún presidente es eterno. Se supone que debo ofrecer palabras como “resistir” y “luchar” como si eso fuera suficiente para vencer la supremacía blanca federalmente y sancionada por las elecciones.Pero no voy a hacer nada de eso. Estoy cansada de las mentiras cómodas. He perdido la paciencia con las personas supuestamente bien intencionadas que expresan “shock” cada vez que Trump dice o hace algo terrible. No tengo ninguna esperanza de ofrecer.Este es un momento doloroso e incómodo. Debemos recordarlo, debemos sentir la tristeza, la angustia y la humillación. No podemos olvidar que el presidente de Estados Unidos llamó a varias naciones “países de mierda” durante una reunión con los líderes del Senado de Estados Unidos, una reunión que continuó, sin que sus comentarios fueran cuestionados por los presentes.Ese es un punto importante, porque nadie va a salvarnos de él.