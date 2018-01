Es hora de frenar estafas contra adultos mayores

En el 2006, Philip Marshall tuvo que tomar una decisión crítica: delatar a su padre por explotar a la abuela de Philip o no hacer nada. La decisión de Philip de actuar le reveló al mundo lo que sigue siendo quizás el caso de abuso a una persona mayor más notorio del país. Finalmente, Anthony Marshall fue condenado por defraudar a su madre, la filántropa Brooke Astor.Si bien las sumas millonarias involucradas en el caso Astor eran inusuales, desafortunadamente el abuso financiero de ancianos no lo es. Un mayor intercambio de datos entre las instituciones financieras, junto con salvaguardas específicas contra el fraude financiero, podría eliminar este tipo de explotación de nuestros ciudadanos más vulnerables.A medida que los estadounidenses viven más tiempo, más y más experimentarán deterioro cognitivo que los pone en riesgo de abuso financiero. Tenga en cuenta que para 2030, el 20 por ciento de la población tendrá al menos 65 años. Alrededor del 12 por ciento de las personas tienen deterioro cognitivo leve o demencia cuando tienen entre 70 y 74 años, y entre las personas de 85 años o más, el 64 por ciento lo hace.Las personas afectadas de sus facultades se enfrentan a merced no solo de extraños, sino de sus propias familias.La explotación incluye cobrar los cheques de alguien sin permiso, falsificar firmas, o usar indebidamente la autoridad de curaduría, tutela o poder notarial.El fraude implica esfuerzos para engañar a alguien con promesas de bienes, servicios o beneficios financieros que ni siquiera pueden existir. Las estimaciones del alcance de dicho abuso en EU varían ampliamente, de 3 billones a 36 billones de dólares al año, pero cualquiera que sea el total actual, el problema crecerá a menos que se tomen medidas.Los bancos y otras instituciones financieras pueden ayudar a prevenir los delitos financieros contra los ancianos en todos los niveles de riqueza e ingresos, comenzando por crear conciencia sobre el problema dentro de sus propios muros. Deben alentar a sus clientes a planificar una capacidad disminuida potencial designando uno o más contactos de emergencia de confianza, asegurando un poder para las finanzas y consultando a un gerente financiero.Las instituciones financieras pueden proporcionar acceso de solo lectura a las cuentas de depósito para permitir que los contactos de confianza de las personas o los gerentes financieros monitoreen la actividad y detecten cualquier cosa inapropiada. Los bancos también deben tener el hábito de informar sobre actividades sospechosas a la Red de Delitos Financieros. Y deberían ayudar a los servicios locales de protección de adultos y a las fuerzas del orden público a investigar y enjuiciar a los responsables de las fechorías.Cuando se sospecha fraude o explotación financiera, los bancos y otras instituciones pueden compartir la información personal de un cliente con investigadores federales, estatales y locales y seguir cumpliendo con las leyes de privacidad, de acuerdo con los lineamientos emitidos por los reguladores bancarios y de valores en 2013. Alrededor de eso al mismo tiempo, se agregó una casilla de verificación para la explotación financiera de personas mayores a un sistema federal de notificación de delitos financieros que vincula a las instituciones financieras con los investigadores. (La Reserva Federal de Filadelfia estableció recientemente el Consumer Finance Institute, que continuará investigando el abuso financiero de ancianos).Sin embargo, todavía se necesitan normas aclaratorias para alentar y facilitar el intercambio de información entre los propios bancos. Los legisladores en el Congreso y las legislaturas estatales deberían otorgar a las instituciones financieras permisos específicos para retrasar las transacciones y reportar actividades sospechosas a otras instituciones. También deben exigir que todas las instancias de fraude financiero y abuso sean reportadas a una base de datos nacional.Esto ayudaría al gobierno federal a medir el alcance y la gravedad del abuso financiero de los ancianos y así fortalecer el esfuerzo urgente a nivel nacional para ponerle fin.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.