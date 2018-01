El tráfico sexual infantil es problema de todos

Enero es el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas, un espacio para que cada uno de nosotros considere el terrible costo, humanos y de otro tipo, de este flagelo. Al principio de su mandato, el comisionado del Departamento de Familia y Servicios de Protección, Hank Whitman, identificó la trata de personas como una de sus prioridades, y ha cumplido con ese compromiso.El tráfico sexual de menores es complejo, omnipresente y sobrepasa las jurisdicciones tradicionales del gobierno y las fuerzas del orden público. Por eso, las agencias gubernamentales y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley deben compartir información, inteligencia y recursos humanos para comprenderlo, luchar contra él y, lo más importante, cuidar de las víctimas. Colaboraciones muy productivas ya están efectuándose en Texas.Igualmente importantes han sido las asociaciones de partes interesadas locales que se han unido; agencias de justicia juvenil, circuitos judiciales, los aproximadamente 72 mil policías en Texas, los grupos mixtos de trabajo locales y regionales, la intervención de la comunidad religiosa, las organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones e individuos para aumentar la capacitación, conciencia y opciones para identificación, ubicación y recuperación de algunas de nuestras poblaciones más vulnerables.Estas colaboraciones y asociaciones son fundamentales para comprender los desafíos que enfrenta Texas en la lucha contra el tráfico sexual de niños. Un estudio reciente estimó que 300 mil víctimas de la trata de personas podrían estar ubicadas en Texas, incluidos 79 mil menores.Claramente, el tráfico sexual infantil no puede ser prevenido y combatido sólo por el gobierno. Este no es un desafío que una sola agencia, entidad o grupo de trabajo pueda asumir. Requiere colaboraciones amplias y amplias de comunidades enteras y sus ciudadanos.Como agencia encargada de investigar el abuso y la negligencia infantil, en el DFPS sabemos que somos una parte importante de este rompecabezas complejo. Nuestro artículo se centra en jóvenes que presuntamente son objeto de trata por parte de sus padres o cuidadores; las acusaciones penales serán investigadas por la policía por cualquier vínculo con la trata de personas.Con una subvención de la oficina del gobernador Greg Abbott, DFPS recientemente comenzó un Equipo de Trata de Personas y Explotación Infantil con una agenda ambiciosa, que incluye:• Asociarse con el Equipo de Tráfico Sexual de la Oficina del gobernador para lanzar una herramienta de identificación (CSE-IT), para que el personal de primera línea del DFPS use y evalúe el riesgo para los jóvenes que sirven.• Utilizando los videos de capacitación sobre el tráfico de personas del procurador general Paxton para capacitar a los 8 mil trabajadores sociales de primera línea.• Cultivar nuestros propios expertos internos en tráfico y continuar la colaboración comunitaria.• Ampliar las opciones de tratamiento entre los proveedores de salud mental y conductual.• Un último punto: décadas de explotación por parte de traficantes de menores en Texas han dejado un número incalculable de víctimas. Las leyes agresivas contra la trata de personas son una buena herramienta, pero no debemos perder de vista la devastación humana del tráfico. Esas víctimas necesitan, y merecen, refugios seguros y un tratamiento competente y especializado.Trabajamos con la comunidad de proveedores de cuidado de crianza para desarrollar una capacidad más especializada para las víctimas de trata que están en la tutela del estado.Sin embargo, existe la misma necesidad de acceso a tratamiento y servicios para la mayoría de las víctimas de la trata que no están involucradas con el sistema de cuidado de crianza en el momento de su explotación.Al igual que muchos otros problemas en nuestro estado, el tráfico sexual infantil es, en su nivel más básico, un problema comunitario. Y tomará los esfuerzos de cada comunidad para luchar.(Kim Grabert es directora de Tráfico Humano y Explotación Infantil del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas).

