Elitismo, principal obstáculo para el diálogo en EU

Aquí hay una sugerencia para nuestro país en estos tiempos dramáticos y divididos: unámonos todos para acabar con el elitismo. Este problema puede ser tan desagradable como algunas de las plagas más notorias que Estados Unidos enfrentó en el siglo XX, como el fascismo, el racismo, el nativismo y el etnocentrismo.Elitismo parece estar en todas partes. Está en nuestros libros de historia. En 1787, cuando los fundadores se reunieron en Filadelfia para crear una Constitución que guiaría a la incipiente república, los asientos en la mesa estaban reservados para hombres blancos con propiedades.Encontrará elitismo en el proceso legislativo moderno. Cuando los legisladores de ambos partidos debaten sobre legalizar a los inmigrantes indocumentados, se sienten más cómodos ofreciendo un alojamiento especial a los “dreamers” que asisten a la universidad.Nuestra política es impulsada por eso. Donald Trump convenció a los votantes blancos de la clase obrera en el medio oeste industrial (Wisconsin, Ohio, Michigan y Pensilvania) de que entendía sus temores económicos y de que podía recuperar sus empleos. Mientras tanto, Hillary Clinton personificó las cualidades que repelen a las personas de los elitistas: la arrogancia, la condescendencia, el desapego, el desdén por las personas con valores y creencias diferentes.Elitismo a veces hace una aparición especial en nuestros debates sobre cuestiones controvertidas. Por el momento, los conservadores no pueden esperar para arreglar algo que no está roto, es decir, el proceso del país para admitir inmigrantes legales, mediante la creación de un sistema basado en el mérito que otorgaría una acción afirmativa a los inmigrantes que están bien educados y altamente cualificados.Entonces, en lugar de continuar con la orgullosa tradición de nuestro país de ofrecer segundas oportunidades a extranjeros oprimidos en su país de origen, una práctica que construye una lealtad feroz a Estados Unidos, competiremos con otras naciones por la clase alta, del tipo de personas que probablemente piensen que nos están haciendo un favor al venir aquí. ¿Quién los quiere?Incluso está en las noticias. Mientras que los medios liberales una vez enmarcaron la narrativa de que el amor de Bill Clinton por la comida rápida lo hacía más humano y le permitía relacionarse con los estadounidenses comunes y corrientes. Ahora los periodistas y comentaristas se muestran descontentos con Trump, cuyo amor por McDonald’s es una deplorable crisis de salud.Por cierto, lo gracioso de muchas de esas personas, en los medios y en la Casa Blanca, que están convencidos de que Trump no es muy inteligente: nunca se postularon para un cargo ni fueron elegidos para nada. Y entonces no pueden imaginar lo que logró Trump al ganar la presidencia.Y, sin embargo, a pesar de todos los ejemplos recientes de elitismo, el concepto todavía es ampliamente malentendido. No se trata de dinero, clase, privilegio o estado de residencia. No se trata de tener acceso a recursos, formar parte de un grupo protegido o respirar aire fresco en un suburbio.Se trata de cómo manejas cualquiera o todas estas cosas. Se trata de pensar que eres mejor que otras personas.Es una aflicción que trasciende las líneas ideológicas. Los conservadores actúan como si fueran más patrióticos que los liberales, mientras que los liberales están convencidos de que son más compasivos que los conservadores.La mitad del país está ocupado insultando a la otra mitad. Y luego, en un instante, la mitad que se desprecia cambia los criterios y mira hacia abajo en la primera mitad.Esto debe frenar. Por el bien de la nación y el bienestar de su gente, no puedo pensar en una mejor resolución para Estados Unidos que dar la espalda al elitismo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.