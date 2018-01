Pakistán, el aliado problemático de EU

Pakistán siempre ha planteado un dilema para Estados Unidos: ¿debería Estados Unidos proporcionarle ayuda y tratarla como un aliado debido a su potencial para ayudar a combatir a los extremistas regionales, o deberían restringirse los vínculos y la financiación, o incluso romperse, debido a sus conexiones con esos grupos?El anuncio de la administración Trump el jueves de congelar casi toda la ayuda militar a Pakistán, 1.3 billones de dólares anuales, es la más reciente de varias veces en los últimos 16 años que los fondos se han retenido o modificado por la frustración de Estados Unidos con el apoyo de Pakistán a ciertos grupos terroristas . Pero la grandilocuencia del presidente Trump y la forma precipitada en que se tomó la decisión han llevado a dudas sobre qué tan efectiva será esta medida.Casi todos los vuelos militares a Afganistán pasan por el espacio aéreo pakistaní. La mayoría de los suministros viajan a lo largo de carreteras y vías pakistaníes. Pakistán podría cerrar el acceso de Estados Unidos en cualquier momento, y algunos funcionarios paquistaníes amenazan con hacerlo. Pakistán también podría aliarse más estrechamente con China, que está invirtiendo en importantes proyectos de infraestructura nuevos y ampliando su liderazgo internacional a expensas de Estados Unidos, y será más intransigente en su rivalidad con India.El presidente es bueno para desahogar las quejas, como lo demostró en su “tweet” de Año Nuevo sobre la situación: “Estados Unidos le ha dado tontamente a Pakistán más de 33 mil millones de dólares en ayuda en los últimos 15 años”, escribió, “y no nos dio mas que mentiras y engaños, pensando en nuestros líderes como tontos. Brindan refugio seguro a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!”.Pero aunque, hasta cierto punto, Trump tiene un punto válido, podría empeorar las cosas.Los estadounidenses cortaron por última vez la asistencia a Pakistán en la década de 1990 después de que Pakistán probó un arma nuclear y los militares tomaron el gobierno. Después del 11 de septiembre de 2001, la relación se transformó de la noche a la mañana. Estados Unidos exigió que Pakistán tomara bandos en la lucha contra al-Qaida y los talibanes en Afganistán, así como a sus aliados extremistas que buscaban un refugio a lo largo de la frontera sin ley de Pakistán. Pakistán accedió y, a cambio, recibió nuevas ayudas importantes.Desde entonces, Pakistán ha jugado un doble juego, aceptando la ayuda de Estados Unidos al tiempo que respalda a los militantes que protegen los intereses pakistaníes en Afganistán y Cachemira. En 2014, el ejército de Pakistán finalmente montó una campaña militar seria contra los talibanes pakistaníes, que amenaza al estado pakistaní y sufrió muchas bajas. Pero sus servicios de seguridad continúan apoyando a la red Haqqani, una facción talibán que ha matado a las fuerzas estadounidenses en Afganistán y está detrás de muchos de los ataques a gran escala contra ciudades afganas.Hay otras perfidias. Los servicios de seguridad de Pakistán apoyan a Lashkar-e-Taiba, un grupo extremista que ataca India y Cachemira. No lograron descubrir o arrestar a Osama bin Laden, quien fue asesinado por las Fuerzas Especiales estadounidenses en un complejo cerca del cuartel militar más importante de Pakistán en Abbottabad.En noviembre, un tribunal paquistaní ordenó la liberación de Hafiz Muhammad Saeed, fundador del grupo militante islamista tras los ataques mortales de 2008 en Mumbai, India, 10 meses después de que el gobierno lo pusiera bajo arresto domiciliario. Y después de que las fuerzas paquistaníes de este otoño liberaron a una familia canadiense-estadounidense capturada por la red Haqqani vinculada a los talibanes, el gobierno rechazó el acceso de los estadounidenses a los secuestradores.Mientras tanto, la voluntad de Pakistán de dar refugio a los Haqqanis y sus aliados es una de las principales razones por las que la guerra contra los talibanes en Afganistán, donde Trump acordó recientemente aumentar los niveles de tropas estadounidenses, aún se prolonga después de 17 años. La expansión del Estado Islámico en Afganistán ha complicado todavía más el campo de batalla.El dilema es que Trump no puede darse el lujo de alejarse de Pakistán, que a menudo ha proporcionado inteligencia vital y posee el arsenal nuclear de más rápido crecimiento del mundo.Trump podría reunir otras herramientas diplomáticas, como aprovechar sus nuevas amistades con los líderes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para cerrar Haqqani y otros esfuerzos de recaudación de fondos de los talibanes en el Golfo Pérsico.Esto, por supuesto, requeriría negociaciones tranquilas, no gritos o “tuits”.

