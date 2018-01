Marcan 'tuits' de Trump mal presagio para 2018

En una Casa Blanca marcada por una serie de renuncias de alto nivel, intriga y una sensación general de inestabilidad, sólo queda una constante. Ese es el desorden en el centro, perpetrado por un presidente que continúa proyectando una imagen de inseguridad. Es la razón por la que el 2018 podría eclipsar al 2017 en cuanto a turbulencias políticas.La primera semana del año fue impresionante por su valor de shock: una “tweetstorm” presidencial de ánimo personal y provocación de políticas que eclipsó las noticias positivas sobre la economía. Esa se ha convertido en la historia corriente de la presidencia de Trump: un director ejecutivo cuyo comportamiento personal se ha convertido en su característica definitoria en lugar de las ganancias de una economía en crecimiento o la reversión significativa del rumbo de los años de la presidencia de Obama.Los “tuits” dieron otro giro deslumbrante el sábado por la mañana, cuando el presidente se defendió de los cargos de que carece de la aptitud y “competencia mental” para el cargo. Acusó a los “demócratas y sus perritos falderos” y a los “medios de comunicación dominantes de las noticias falsas” de perseguirlo de la forma en que dijo que persiguieron al presidente Ronald Reagan, cuestionando “a gritos su inteligencia y estabilidad mental”.Trump dijo que “la estabilidad mental y el ser realmente inteligente” han sido sus dos mayores activos. Ganar la presidencia en su primer intento, insistió, debe ser visto como “genio... ¡y un genio muy estable!”.Los “tuits” fueron en respuesta a una discusión renovada sobre la aptitud mental del presidente impulsada por el retrato de Trump en el mordaz nuevo libro de Michael Wolff, “Fire and Fury”.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, denunció el libro como “ficción tabloide de mala calidad”.Entonces, hay errores en el libro, cierto, y eso debe considerarse en cualquier evaluación de sus méritos. Sin embargo, el retrato del caos dentro de la Casa Blanca es consistente con los informes de los corresponsales de la Casa Blanca casi desde el primer día de la presidencia de Trump.¿Es ese retrato exagerado? Algunos expertos insisten en que la Casa Blanca, particularmente bajo el actual jefe de Gabinete, John Kelly, y después de la partida de Stephen Bannon y la bajada del perfil de Jared Kushner, las operaciones diarias son menos caóticas que durante la primera mitad de 2017. Se realiza una actividad rutinaria. La principal actividad política está teniendo lugar. Las nominaciones judiciales están siendo enviadas a Capitol Hill. Se ha firmado una ley de impuestos importante.Eso, sin embargo, ignora al “oso” en la habitación, que es la forma en que opera el presidente y cómo su comportamiento eclipsa todo lo demás. En ese frente, el libro de Wolff ofrece un retrato preocupante de un presidente incrédulo con poca atención, un jefe ejecutivo volátil que critica a sus críticos y que en momentos parece aislado por sus frustraciones.Hace meses, el senador Bob Corker, republicano de Tennessee, quien como presidente del Comité de Relaciones Exteriores ha pasado tiempo con Trump y altos funcionarios de seguridad nacional, dijo: “El presidente aún no ha podido demostrar la estabilidad ni venir de la competencia que necesita demostrar para tener éxito”. Más tarde describió la Casa Blanca como “guardería para adultos”.El secretario de Estado Rex Tillerson fue citado por NBC News por llamar al presidente “un imbécil” en una reunión privada en julio en el Pentágono.Existe una diferencia entre las palabras atribuidas al secretario de estado y las de Corker, aunque fácilmente podrían llevar a las personas a una conclusión similar. En el caso de Tillerson, la caracterización no se trata de estabilidad, sino más bien de conocimiento, sobre si el jefe de la diplomacia del país no cree que el presidente al que sirve comprende las complejidades de los problemas de seguridad nacional.El presidente llegó a la Casa Blanca sin antecedentes en el gobierno o la política. Pero no siempre es necesario que un presidente sea un experto en los detalles de todos los asuntos. El presidente Jimmy Carter recibió críticas por ser demasiado microadministrador y por verse atrapado en los detalles de la política en lugar de centrarse en preguntas más importantes. Reagan fue menospreciado como un presidente que prestó poca atención a los detalles de las políticas, pero alabado por sus convicciones y porque trazó un rumbo claro para lograr sus objetivos y a dónde llevar al país.Entonces, la pregunta de qué sabe el presidente, aunque importante, no es la pregunta más importante.El comentario de Corker sobre la estabilidad del mental/emocional presidente y la decisión del presidente de resaltar ese tema con sus “tuits” del sábado, aseguran que se intensificará una conversación que ha estado cobrando fuerza.Trump se ha comportado repetidamente como ningún otro presidente moderno, y eso se basa sólo en cosas que el público ha podido ver. Casi todas las organizaciones noticiosas han informado acerca de las rabias privadas, la falta de concentración, la indisciplina y el aislamiento que también definen el estilo del 45º presidente. Durante la primera semana del 2018, apenas fue visto en público, su púlpito intimidatorio fue Twitter, una plataforma de redes sociales.La frustración se debe en gran parte a la investigación de la posible colusión con Rusia por parte de su equipo de campaña para ganar las elecciones a Hillary Clinton.Si el presidente pensó que la investigación de Robert Mueller no iba a tener consecuencias, se estaba engañando a sí mismo. Tal vez eso es lo que convirtió el comienzo del año nuevo en uno tan inquietante.El presidente quiere que el público se concentre en cosas como el mercado bursátil en alza y un informe de empleos que mostró la tasa de desempleo en el último mes de 2017 en 17 año bajo, y la nueva reforma fiscal que espera acelerará esas tendencias.Pero con sus inseguridades, Trump sigue convirtiéndose a sí mismo en un problema. Los “tuis” del sábado agregaron un signo de exclamación a esa tendencia.

