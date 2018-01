Actúa juzgado a favor del medio ambiente

En su primer año, la administración Trump ha disminuido drásticamente la emisión de nuevas regulaciones en las áreas de seguridad, salud y medio ambiente.Para el 2018, y el resto de la presidencia de Donald Trump, eso plantea una pregunta urgente: ¿Intervendrán los tribunales alguna vez y exigirán que las agencias actúen?La semana pasada, un tribunal federal dio una respuesta contundente: sí.Por una mayoría de 2-1, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito requirió que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitiera una nueva regulación para reducir los riesgos de salud asociados con la exposición a la pintura con plomo.El tribunal llegó a imponer un cronograma a la agencia: la EPA debe proponer una regla para comentarios públicos dentro de los 90 días y finalizarla dentro de un año. (Una regla se convierte en ley una vez que se hace definitiva).Aunque reconoció que su actual estándar de pintura con plomo era insuficiente, la agencia había pedido cuatro años para proponer una nueva regla y seis años para finalizarla. En respuesta, el tribunal dijo que la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, enmendada por la Ley de Reducción de Peligros de Pintura Residencial a base de Plomo, exige que la EPA actualice sus regulaciones para proteger a los niños de riesgos graves para la salud, consistentes con nueva información científica.Para apreciar la importancia de la decisión de la semana pasada, es necesario enfatizar que los tribunales generalmente son reacios a obligar al poder ejecutivo a actuar. Su renuencia tiene sentido. Cualquier presidente debe establecer prioridades, lo que significa que en algunas áreas ordenará a sus agencias que mantengan su mano.En ocasiones, las organizaciones ambientales, los sindicatos y los grupos de consumidores estarán descontentos e incluso consternados. Frecuentemente llevan sus objeciones a los juzgados y usualmente pierden. Eso se debe principalmente a que en 1985 la Corte Suprema dictaminó que la inacción de la agencia se presume “irrecusable”, lo que significa que los tribunales no pueden involucrarse.Pero el tribunal reconoció que el Congreso tiene la última palabra: tiene derecho a exigirle al poder ejecutivo que actúe. Si el Congreso ordena explícitamente al Departamento de Transporte emitir nuevos estándares de economía de combustible en 2018, el departamento no puede ignorar ese requisito. Si lo hace, los tribunales pueden exigir que obedezca la ley.Con respecto a la pintura con plomo, el Congreso no ha dado fechas límite a la EPA. Por esa razón, se requirió que la corte de apelaciones invoque una disposición ampliamente ignorada de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que ordena a los jueces que obliguen a la acción de la agencia que ha sido “retrasada irracionalmente”.El tribunal hizo hincapié en que sería más probable que una demora no fuera razonable si la salud humana estaba en juego. Debido a que la propia EPA reconoció que el estándar actual es inadecuado para proteger la salud de los niños pequeños, cualquier retraso significativo presentaría “una clara amenaza para el bienestar humano”, dijo el tribunal.A la luz del riesgo de envenenamiento por plomo, la decisión del tribunal es importante en sí misma. Pero aún es más significativo como una señal de que los desafíos legales a la inacción de la agencia pueden tener éxito, especialmente cuando se trata de la salud y la seguridad.

