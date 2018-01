Es mentira que Trump 'ame' a los dreamers

Después de todas las fanfarronadas del presidente Donald Trump sobre su “gran amor” por los “dreamers” traídos a este país como niños sin culpa propia, resulta que quiere usarlos como cartas en un juego de apuestas políticas.Trump parece dispuesto a despojarlos de empleos, seguridad y hogares, a menos que los demócratas se dobleguen en una gama de prioridades republicanas de inmigración, incluido un objeto aún más antiguo del ardor del presidente: un “hermoso” muro fronterizo.En septiembre, fue Trump quien puso fin a la protección de los “dreamers” del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que creó el ex presidente Obama, protegiéndolos de la deportación y otorgándoles permisos de trabajo si no tenían historial criminal y cumplían con ciertos requisitos. En ese momento, le dio al Congreso seis meses para diseñar una solución legislativa; de lo contrario, el presidente sugirió que actuaría unilateralmente para garantizar su protección.Pronto se hizo evidente que la pasión de Trump por su base, cuyo fervor antiinmigrante se avivó en el transcurso de la campaña del 2016, excedió sus sentimientos hacia los “dreamers”.Provocado por el consejero político de la Casa Blanca Stephen Miller, un nativista de línea dura, Trump ha dejado claro que su precio por ayudar a los soñadores es abrupto, no sólo el muro y los fondos adicionales para la seguridad fronteriza, sino también una reforma del sistema de inmigración para la familia migración basada en datos y la lotería de visas, cuyos beneficiarios provienen principalmente de países en desarrollo.Esa agenda es anatema para los demócratas y dañaría al país. Vale la pena debatir sobre los méritos de expandir las cuotas de visas para permitir el ingreso de más inmigrantes altamente calificados y altamente calificados, pero eso no es lo que la Casa Blanca está presionando. Más bien, Trump está más interesado en acabar programas que en crear otros nuevos.Y, como dejó en claro, ahora considera a los soñadores como un medio para ese fin. Los demócratas, dijo en un “tuit” la semana pasada, están al tanto de que los soñadores no tienen suerte “sin el MURO que tanto necesitan” y “un FIN para la horrible Migración en cadena y el ridículo Sistema de Inmigración de la Lotería”.Pero DACA no puede y no debe ser el mecanismo por el cual se restaura el sistema de inmigración de Estados Unidos. Es, simplemente, el salvavidas para jóvenes criados aquí que merecen una oportunidad de quedarse.El reloj corre para el Congreso. El período de gracia extendido por Trump a los soñadores expira a principios de marzo, pero, como tres antiguos secretarios de seguridad nacional le dijeron al Congreso el miércoles, la fecha límite real es mediados de enero.A menos que se apruebe y firme un proyecto de ley para entonces, no habrá tiempo suficiente para establecer un sistema por el cual los soñadores puedan postularse y ser examinados para cualquier nuevo estado disponible. Sin ese sistema establecido para el 5 de marzo, los soñadores perderán no solo la protección contra la deportación sino también sus permisos de trabajo: un desastre para ellos y un golpe para las empresas que los emplean.Muchos estadounidenses pueden considerar la disfunción del Congreso como algo dado. Eso no significa que perdonarán fácilmente un fracaso para proteger a los soñadores, lo que expondría a tantos jóvenes irreprochables a la calamidad con tan poca justificación.