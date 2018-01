Más exploración petrolera en el mar es una idea desastrosa

El plan anunciado por la administración Trump de abrir casi todas las aguas federales de la plataforma continental exterior a la extracción de petróleo es asombrosamente estúpido y miope, lo cual, por supuesto, esta administración piensa que esta es una buena idea.Los detalles vienen en el Programa de la Plataforma Continental Exterior Nacional propuesto por el secretario del Interior, Ryan Zinke, para 2019-2024, que permitiría explotar el 90 por ciento de esas aguas federales para la extracción de petróleo, incluyendo gran parte de la costa de California (esto no afecta las aguas estatales, extender tres millas desde la orilla).Zinke orgullosamente diferencia su plan del Departamento del Interior del presidente Obama, que dictaminó que el 94 por ciento de las mismas aguas están fuera de los límites de la perforación. Propuso abrir dos contratos de arrendamiento en cada una de las tres regiones de California, norte, centro y sur.A nivel nacional, quiere vender 47 contratos de arrendamiento, que se suman a las plataformas de extracción de petróleo en casi todas las costas del país.Abrir los océanos a la perforación es parte del deseo del presidente Trump de usar combustibles fósiles para alcanzar el “dominio energético” global, lo que significa volver a una mayor quema de carbón, recortar las regulaciones que rigen las emisiones de las plantas a base de combustibles fósiles y ampliar las operaciones de extracción y perforación.El problema es que quiere convertir a Estados Unidos en quien domine un sector del que el resto del mundo está tratando de alejarse rápidamente.Que la administración Trump ignore la ciencia sobre el cambio climático no afecta su realidad, y aunque Trump se empeña en traer al mercado más combustibles que hacen que el mundo sea cada vez más inhóspito, otras naciones se están moviendo al verdadero dominio de la energía centrándose en el futuro de energía –energías renovables como la energía solar y eólica.La propuesta de apertura de los océanos para el arrendamiento de petróleo no es un trato hecho. Los grupos públicos y ambientales tendrán la oportunidad de influir durante el proceso de comentarios públicos, y las demandas son tan ciertas como el amanecer.Incluso si entra en vigencia sin cambios en 2019, el gobierno todavía necesitaría compradores para los contratos de arrendamiento: compañías petroleras que ven una forma de beneficiarse de la perforación que enfrentan demandas prolongadas, un mercado global incierto para el petróleo y reguladores estatales que sin dudas lo harán muy difícil para los nuevos contratos de arrendamiento mover su petróleo a tierra.Entonces, no sólo es una mala idea para el medio ambiente; no es una muy buena idea para los perforadores de petróleo. Pero Trump no lo verá de esa manera.

