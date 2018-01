El botón nuclear y el regreso de Mitt Romney

Para comenzar el año, nuestro presidente se jactó de tener un botón nuclear "mucho más grande" que el del presidente de Corea del Norte.Próximamente, Donald Trump y Kim Jong-un compara la longitud de los dedos, el calzado y el tamaño de la cabeza.Si no fuera por el aspecto de que está en juego la seguridad del planeta, sería algo gracioso. Aquí tenemos dos ególatras muy tontos. El gobierno de Kim afirma que aprendió a conducir cuando tenía 3 años y que hace descubrimientos médicos revolucionarios en el tratamiento del cáncer en su tiempo libre.Mientras tanto, de nuestro lado, Trump recientemente se atribuyó terminar con las muertes de aviones comerciales. ("Desde que asumí el cargo he sido muy estricto con la Aviación Comercial".) La Casa Blanca, que pasa toda su vida explicando por qué el último tuit loco no estaba tan loco, afirmó que esto se debía a la "iniciativa del presidente de modernizar el aire" control de tráfico, "una propuesta que nunca pasó a ser ley.En Corea del Norte, Kim celebró el año nuevo con un discurso en el que aseguró que: "tengo un botón nuclear en el escritorio de mi oficina. Todos los estados continentales de EU se encuentran dentro del alcance de nuestro ataque nuclear".Parece que les gusta la idea de poder ganar una guerra nuclear con Estados Unidos.Como The New York Times escribió anteriormente, Kim probablemente no tiene un botón en realidad, y Corea del Norte necesitará mucho tiempo para que sus misiles estén listos para llegar a cualquier lugar sin caer al mar primero.Sin embargo, es perfectamente posible que sus secuaces pongan un gran botón rojo de fantasía en su escritorio para hacerlo sentir varonil.Obviamente, involucrarse en un argumento personal público transoceánico con Kim es inútil. Pero Trump respondió que también tenía un botón nuclear, y "es mucho más grande y más potente que el suyo, y mi botón funciona".Para aclarar, Trump tampoco tiene un botón nuclear en su escritorio. Hay un asistente que lleva un maletín con las claves y un estricto protocolo sobre su uso, que es un poco menos amenazante.Todo esto es la razón por la cual toda la nación está entusiasmada con el regreso de Mitt Romney.Realmente, hace dos años, si alguien te dijera que en el 2018 Mitt podría regresar al postularse para el Senado, hubieran bostezado. Pero los tiempos cambian, y tener a un líder republicano moderado – Romney se postuló para presidente contra Barack Obama – parece una luz al final del actual oscuro túnel de la política conservadora nacional.Todos presumen que Mitt podría ganar una elección en el Senado, ¿y por qué no? Él es muy popular en Utah. Es un estado súper rojo, y ningún otro republicano correría contra él.Así que allí estará en el Senado, esperando la oportunidad de quitar la voz moral del Partido Republicano al actual inquilino de la Casa Blanca, y tal vez estar listo para enfrentar a Trump en el 2020.¿Quién hubiera pensado alguna vez que Mitt Romney podría ser la gran esperanza del movimiento conservador? Pero él, al menos, no se jacta de sus botones nucleares o figurativos.