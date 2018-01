¿Qué sabía Trump sobre Rusia y cuándo lo sabía?

Mientras que los aliados de Donald Trump parecen estar atacando en todas las direcciones cuando lo defienden sobre el tema de Rusia, el tema subyacente de sus argumentos es que todo el escándalo es, como suele decir el propio presidente, falso, inventado, un engaño, noticias falsas. Con el tiempo, este reclamo se ha debilitado y desacreditado.Un nuevo libro del ex colaborador de Trump, Steve Bannon, identifica el lavado de dinero como un área clave de vulnerabilidad para la familia Trump, que de hecho es una de las principales áreas de enfoque para la investigación de Robert Mueller. Cuando comienzan a preguntar sobre el dinero, "van a romper a Don Junior (su hijo) como un huevo en la televisión nacional", afirma Bannon.Y aunque algunos conservadores han afirmado que el FBI solo comenzó a investigar el escándalo de Rusia porque recibieron un dossier manufacturado por un ex aliado demócrata, hemos aprendido que no es cierto: el gobierno australiano alertó al FBI de que el consejero de Trump, George Papadopoulos, le había dicho a un diplomático australiano: "Durante una noche de consumo excesivo de alcohol en un exclusivo bar de Londres en mayo de 2016", Rusia le dijo que tenía información perjudicial sobre Clinton en forma de correos electrónicos pirateados.La reunión en la que Papadopoulos supo sobre los "miles de correos electrónicos" que supuestamente tenían los rusos que contenían información sobre Clinton se produjo el 26 de abril de 2016; fue un mes antes, en marzo, que el presidente de la campaña de Clinton, John Podesta, accidentalmente permitió el acceso de los hackers a sus correos electrónicos.Si se lo dijo a sus jefes, eso significaría que la campaña de Trump supo que Rusia estaba pirateando a los demócratas desde abril de 2016 y no informó al FBI.Si eres un partidario de Trump, podrías explicar el comportamiento de la campaña con la defensa de la ignorancia: tal vez fueron tan estúpidos e ingenuos que no se dieron cuenta de que había un problema para buscar ayuda en su campaña de parte de un gobierno extranjero hostil.O podría argumentar, como algunos lo han hecho, que dado que no existe un crimen específico llamado "colusión" (aunque la colusión con Rusia muy bien puede haber violado uno o más de una serie de estatutos), la campaña no hizo nada malo y, por lo tanto, no era necesario alertar a las autoridades sobre lo que Rusia estaba intentando.El problema es que cuando la historia de la reunión de Jeff Kusher/ Don Trump Jr./y Paul Manafort apareció en la prensa en junio de 2017, el presidente y sus allegados intentaron encubrirla.El presidente Donald Trump personalmente dictó una declaración absurdamente engañosa para que Don Jr. la liberara, afirmando que la reunión "discutía principalmente un programa sobre la adopción de niños rusos" y no tenía nada que ver con la campaña, que era falsa.Como era de esperar, al presidente Trump no le agradó escuchar los comentarios de Bannon. El miércoles por la tarde, la Casa Blanca emitió una declaración del presidente, que dice en parte: "Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi presidencia. Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, sino que perdió la cabeza. Steve rara vez estaba en una reunión individual conmigo y solo pretendía haber tenido influencia para engañar a algunas personas sin acceso y sin ninguna pista, a quienes ayudó a escribir libros falsos". El tono es puro Trump, aunque el uso correcto de la palabra "quién" sugiere que alguien puede haberlo ayudado a redactar la declaración.Lo que es más, en una entrevista para promover su libro, Bannon dijo que "La probabilidad de que Don Jr. no llevara esa información a la oficina de su padre en el piso 26 de Trump Tower es cero".Es difícil creer que Donald Jr., quien expresó su entusiasmo por los rusos, no hubiera mantenido a su padre al corriente de los acontecimientos. Eso importa mucho, porque al final la cuestión política más importante será la vieja de Watergate: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo?Todavía no sabemos la respuesta, y estoy seguro de que el presidente Trump espera que nunca lo descubramos.