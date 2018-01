No sabe Trump qué hacer con los dreamers

Donald Trump escribió el libro sobre el arte del trato. Ahora dice que quiere llegar a un acuerdo con los “dreamers”.El problema es el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). En un giro disimulado sobre la autodeportación, el presidente Obama estafó a 800 mil jóvenes indocumentados para que entregaran sus datos al Servicio de Inmigración y Aduanas a cambio de un aplazamiento temporal. Sin embargo, la única “acción” que se difirió fue la deportación.Con el tiempo, los “dreamers” podrían haberse dado cuenta de que el presidente demócrata no era el amigo que pretendía ser.Pero, como de costumbre, Trump hizo la historia de DACA sobre él cuando terminó el programa el año pasado. Si no se hace nada, los “dreamers” podrían ser deportados después de que el programa expire el 5 de marzo.Curiosamente, Trump había dicho previamente a los periodistas que él “amaba” a los “dreamers” y que los que habían logrado mucho eran “geniales”.Comentarios como esos ayudan a explicar por qué los “dreamers” han dejado una huella tan grande en el debate sobre la inmigración. Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses no cree que debamos castigar a los jóvenes traídos aquí como niños por las acciones de sus padres o desarraigarlos del único país que conocen.Esta es la razón por la cual los liberales quieren mantener a los “dreamers” en la mezcla como parte del grupo más grande de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. También es la razón por la cual los conservadores quieren aislarlos con una ley especial, lo que podría facilitar la deportación del resto de los indocumentados.Mientras tanto, Trump afirma que apoyará un proyecto de ley que brinde protección legal a los “dreamers”, especialmente si, a cambio, obtiene fondos para un muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México, y apoyo para la represión de su administración en las llamadas ciudades santuario. También quiere una reforma radical del sistema general de inmigración. El número de inmigrantes legales admitidos en los Estados Unidos cada año se reduciría a la mitad. Y también se pondría fin a la práctica que algunos denominan “migración en cadena” mientras se da un trato preferencial a los inmigrantes calificados y educados.Lo que Trump está pidiendo no tiene nada que ver con “dreamers”. Se trata de dar forma a la política de inmigración de EU en el futuro.Por lo tanto, si los Dreamers pueden lograr que Trump y el Congreso mejoren DACA al otorgarles un estatus legal permanente, incluso si no incluye la ciudadanía, sería sabio tomar el trato.Sin embargo, aparte de servir a los estrechos intereses de los “dreamers”, el trato propuesto sería malo para el país. Y los términos seguramente serán perjudiciales para el debate sobre inmigración.

